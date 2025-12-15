Highjump művelet: mitől rémülhetett halálra az amerikai flotta az Antarktisznál?

A Highjump műveletről, a hidegháborús korszak egyik legtitokzatosabb projektjéről ma sem tudunk túl sokat. A 100 évre titkosított akciót körüllengő titkok miatt az elmúlt évtizedekben számos összeesküvés-elmélet született az Egyesült Államok haditengerészetének egyik legjobban elhallgatott antarktiszi hadműveletéről.

A Highjump művelet volt a hidegháború egyik legtitokzatosabb antarktiszi expedíciója Fotó: Joe Mastroianni, National Science Foundation

Highjump hadművelet: egy tudományos célú titkos katonai expedíció

A hetedik kontinensként is emlegetett Antarktisz a földkerekség legkietlenebb vidéke. Az Antarktisz az egyetlen olyan kontinens, amely lakatlan, és ahol legfeljebb csak a kutatóállomások személyzetét tekinthetjük állandó helyi lakosságnak. Az átlagosan –30 és –70 Celsius-fok között ingadozó hőmérséklet, a jeges szélviharok, a fél évig kitartó sötétség miatt a tudósokon kívül senkinek sem számít különösebben vonzó vidéknek ez a fagyos jégvilág. Éppen ezért volt szokatlan az a miden korábbinál és későbbinél is sokkal hatalmasabb, grandiózusabb expedíció, amit a Truman-adminisztráció haditengerészeti és védelmi minisztere, James Vincent Forrestal utasítására szervezett meg az Egyesült Államok hadserege és haditengerészete.

James Vincent Forrestal, a Truman-adminisztráció haditengerészeti és védelmi minisztere Fotó: U.S. National Archives and Records Administration/Abbie Rowe

A különleges katonai expedíció feladata – a hivatalos indokolás szerint – egyrészt a Ross-jégselfen a Little America IV nevű kutatóbázis felállítása, meteorológiai, hidrológiai, oceanográfiai és egyéb tudományos célú megfigyelések elvégzése, valamint a hajók, repülőgépek és a parti személyzet teljes logisztikai láncának antarktiszi körülmények közötti validálása volt. Az Operation Highjump, vagyis a Magasugrás hadművelet kódnevet kapott vállalkozásban a haditengerészet 16 felszíni egysége, benne a USS Philippine Sea repülőgép-hordozó, a USS Mount Olympus nehézcirkáló, hat cirkáló, tanker és partraszálló hajó, két romboló, a USS Henderson és a USS Cacapon, kettő jégtörő, valamint a Balao-osztályba tartozó USS Sennet vadász-tengeralattjáró, 90 repülőgép, illetve helikopter, továbbá 4700 haditengerész és katona vett részt.

A USS Philippine Sea repülőgép-hordozó, Byrd ellentengernagy zászlóshajója Fotó: Wikimedia Commons/U.S. Navy

Hogy az az alapvetően tudományos célúként meghirdetett vállalkozáshoz mi szükség volt egy egészen komoly támadóerővel rendelkező flotta összeállítására, mind a mai napig megválaszolatlan kérdés.

A haditengerészet és a hasereg illetékesei utóbb ezt azzal magyarázták, hogy erre a haditechnika extrém hideg körülmények közötti működésének vizsgálata, illetve a katonák hidegtűrő képességének felmérése végett volt szükség. A művelet, illetve a Taske Force 68 ( 68. csapásmérő kötelék) parancsnokának Richard E. Byrd ellentengernagyot nevezték ki. Nem véletlen, hogy Byrd admirális személyére esett a választás, aki nemcsak nagy tapasztalattal rendelkező zászlóstiszt, hanem komoly sarkkutatói múlttal is rendelkező parancsnok volt.