Hógolyó-Föld: mínusz ötven fok és jégtakaró az Egyenlítőn

Az úgynevezett „jégkorszakról” szinte mindenkinek a pleisztocén időszak hideg periódusai, a mamutok, a gyapjas orrszarvúk és a barlangok mélyén a tűz fényénél kőszerszámokat pattintó ősemberek világa jut az eszébe. Pedig a pleisztocén utolsó, egyben legnagyobb eljegesedési periódusa, a 117 ezer éve elkezdődött és 12 ezer éve véget ért Würm-glaciális – amikor az Északi-sark jégtakarója egészen a Kárpátok előteréig nyúlt le – csupán kellemes mediterrán tavasznak számít a a földtörténet legnagyobb eljegesedése, a hógolyó-Föld, vagyis a Sturti-galciális idején a Földön uralkodott elképesztő viszonyokhoz képest.

Elter Tamás
2025. 12. 09. 19:51
A Sturti-glaciális idején vastag jégpáncél borította még az Egyenlítőt is Fotó: Leemage via AFP/Ron Muller
A hógolyó-Föld idején az egész bolygót vastag jégpáncél borította be. Még a trópusokon és az Egyenlítő vidékén is olyan állapotok uralkodtak, mint manapság a Föld leghidegebb pontján, az Antarktiszon.

A hógolyó-Föld a világűrből nézve vakítóan ragyogó fehér gömbnek látszott volna
A hógolyó-Föld a világűrből nézve vakítóan ragyogó fehér gömbnek látszott volna. Fotó: Leemage via AFP/Ron Muller

 

A kegyetlen hideg globális uralma

A köznyelvben – helytelenül – jégkorszaknak nevezett pleisztocén időszakban hat nagyobb hideg periódus, úgynevezett glaciális követte egymást. Az eljegesedéseket hosszú ideig, akár több százezer évig kitartó melegebb periódusok, interglaciálisok követték.

Pleisztocén táj mamutokkal és gyapjas orrszarvúval az utolsó eljegesedés idejéből. Forrás: Wikimedia Commons

 Egyes interglaciálisokban a mainál jóval melegebb volt az éghajlat, így például a 820 ezer éve elkezdődött és 440 ezer éve véget ért GünzMindel-interglaciális idején a Kárpát-medencében szubtrópusi éghajlati viszonyok uralkodtak. Ezt bizonyítják többek között az Ürömön előkerült vízilómaradványok más melegkedvelő állatfajok, például tapírok és erdei elefántok fosszíliái mellett. Amikor beköszöntött az eddigi utolsó és legkeményebb lehűlés, a Würm-glaciális, a sarkvidéki jég Európa jelentős részét betakarta. Vastag jégpáncél borította el például Skandináviát és a brit szigeteket, a több mint egy kilométer vastag jégtakaró pedig az Alpok és a Kárpátok előhegységeiig ért. 

A Föld a Würm-glaciális idején. Forrás: Wikimedia Commons

A mai Magyarország területén ekkor a jelen kor sarkköri viszonyaihoz hasonló száraz és hideg tundra éghajlat uralkodott. 

Ám ez az általunk „jégkorszakként” ismert periódus messze nem az egyetlen, sőt korántsem a legnagyobb eljegesedés volt a Föld történetében. A Föld kialakulásától, vagyis 4,5 milliárd évtől a soksejtű létformák robbanásszerű elszaporodásáig, az 545 millió éve elkezdődött és napjainkig tartó földtörténeti eon, a fanerozoikum kezdetéig eltelt rendkívül hosszú időszak, a prekambrium idejéből négy nagy eljegesedést is ismerünk; a 2,1 milliárd éve, illetve az 1,2 és 0,9 milliárd éve, továbbá a 0,7 milliárd éve bekövetkezett jégkorszakokat.

Tájkép a késői prekambrium idején. Forrás: Allies Interactive Services Pvt. Ltd.

A földtörténeti óidő, az 545 millió éve elkezdődött és 249 millió éve befejeződött paleozoikum végén, nagyjából háromszázmillió éve, a karbon és a perm időszak határán a mai Dél-Amerikát, Afrikát, az Antarktiszt és Ausztráliát egyesítő hatalmas őskontinensen, a Gondwana szárazulatán következett be egy igen jelentősnek mondható eljegesedés. Így a geológiai időskálán a csaknem a földtörténeti jelennek számító, 2,6 millió éve elkezdődött és 12 500 éve véget ért pleisztocén mamutos-ősemberes eljegesedése csupán a Föld hatodik nagyobb jeges periódusának számít.

A geológiai bizonyítékok szerint ezek közül messze a 716 millió éve kiteljesedett Sturti-glaciális volt a legkeményebb, 

ezért hógolyó-Földként is emlegetik a rettenetes fagynak ezt a globális uralmát.

 

Amikor még az Egyenlítőn is antarktiszi körülmények uralkodtak

A Sturti-galciálisnak, a Föld elképesztő mértékű globális lehűlésének pontos okai jelenleg sem ismertek. A földtudományok képviselői és klimatológusok szerint a kriogén földtörténeti időszakban egy vagy több úgynevezett hűtőházi hatás pozitív visszacsatolásának következményeként a bolygó felszínét teljesen vagy majdnem teljesen elborította a jég, mind az ősi szárazulatokat, mind pedig a világóceánt vastag jégtakaró fedte be.

A prekambriumi kriogén földtörténeti időszak hozzávetőleg 720 millió éve kezdődött el és nagyjából 660 millió éve ért véget. A kriogén idejére esik a Struti-galciális is, vagyis a hógolyó-Föld kialakulása, az egész bolygó eljegesedése.

Nemcsak a pólusokon, hanem a trópusi öv szélességi körein, sőt az Egyenlítőn is egységesen zord sarkvidéki hideg uralkodott.

A paleoklimatológiai modellszámítások szerint a Struti-eljegesedés idején a Föld globális átlaghőmérséklete –50 Celsius-fokra zuhant vissza. (Napjainkban a földi átlaghőmérséklet + 13,5 Celsius-fok.) 

A hógolyó-Föld korában a bolygó olyan képet mutatott, mint ma az Antarktisz. Forrás: YouTube

Ekkoriban a Föld teljesen más képét mutatta ahhoz képest, mint amit napjaink űrfotóiról ismerünk. A Sturti-glaciális kiteljesedésének idején, 716 millió éve egy képzeletbeli űrhajó kabinjában ülve a „kék bolygó” helyett egy, a szemet bántóan vakító hófehérben ragyogó Földet láttunk volna. A Sturti-jégkorszak geológiai bizonyítékait a Föld több pontján is megtalálták. A hógolyó-Föld elmélet egyik legmeggyőzőbb bizonyítékát a Harvard Egyetem kutatói találták meg Kanada területén, még 2010 márciusában.

A hógolyó-Föld modern elméletét először Joseph Kirschvink, a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Califronia Institute of Technology, Caltech) geológusa publikálta 1989-ben. Ennek helyességét azóta több klímamodell is alátámasztotta, és egyre több terepi bizonyíték erősítette meg Kirschvink hipotézisét.

A tudósok rendkívül nagy mennyiségű, a mozgó jégár által lerakott prekambriumi törmelékes üledéket, tillites rétegsort tártak fel, amely a radiometrikus kormeghatározás szerint 716-710 millió éve üllepedett le. Senkit se tévesszen meg azonban, hogy ezeket a tillites rétegeket Kanada északi, a sarkkörhöz közeli vidékén tárták fel. 

Jégár nyoma prekambriumi kőzeten. Forrás: Ancient Earth

A rétegsor lerakódása idején, 716 millió éve ugyanis a kanadai ősmasszívum a paleomágneses mérések szerint még Laurencia őskontinens egyenlítői vidékén feküdt. Hasonló korú és a prekambriumi jégár által lerakott rétegeket azóta más kontinenseken, így például Ausztráliában is feltártak az eljegesedés globális jellegét bizonyítva. 

Élet ekkor még csak az ősi világóceánban létezett primitív egysejtű létformák képében. 

A kutatók azt feltételezik, hogy a hógolyó-Föld egyenlítői vidékén olyan kisebb jégmentes vízfelületek maradhattak fenn, amelyek elősegítették e létformák túlélését. A globális eljegesedésnek a Laurencia őskontinensen elkezdődött aktív vulkanizmus vethetett véget a kutatók feltételezése szerint. 

Aktív vulkanizmus vethetett véget a globális jégkorszaknak. Fotó: Wikimedia Commons/Jan-Pieter Nap

A több százezer, esetleg egy-két millió évig eltartó intenzív vulkáni tevékenység e hipotézis szerint annyi szén-dioxidot juttatott a légkörbe, hogy az üvegházhatás miatt elindult az atmoszféra drasztikus felmelegedése, ami végül elolvasztotta a jeget. Bárhogy is volt, a bizonyítékok azt mutatják, hogy a Sturti-glaciális volt a földtörténet leghidegebb korszaka.

 

