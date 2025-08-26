Döbbenetes felfedezés: 2,6 milliárd éves vizet találtak egy bánya mélyén

A döbbenetes felfedezés mind a mai napig egyedülállónak számít, hiszen ennyire ősi és eredeti állapotában fennmaradt prekambriumi víz sehonnan sem volt eddig ismert.

A döbbenetes felfedezés három kilométer mélyen egy bányában történt Kanadában. Fotó: University of Toronto

Döbbenetes felfedezés: a földtörténeti ősidő mikrobái hagytak nyomot a prekambriumi vízben

„Amikor az emberek erre a vízre gondolnak, azt feltételezik, hogy csak egészen apró mennyiségű víz rekedhetett meg az azt bezáró kőzetben” – mondta Barbara Sherwood Lollar geológus, a Torontói Egyetem földtudományi professzora és a perkambriumi korú vizet felfedező geológuscsapat vezetője a BBC News hírportálnak. „De valójában nagyon erősen bugyog felfelé, percenként egyliteres sebességgel áramlik, így az ősi víz térfogata sokkal nagyobb, mint azt bárki is várta” – fűzte hozzá a professzor.

Prekambriumi tájkép, 2,5 milliárd éve. A kontinensek ekkor még kietlen szárazulatok voltak, és a tengerekben is még csak az egysejtűek képviselték az életet. Fotó: Allies Interactive Services Pvt. Ltd.

A tudóscsoport a földtörténet ősi, prekambriumi eredetű vizének analizálása során ráadásul olyan nyomokra bukkant, amelyek azt igazolják, hogy egykor élet volt ebben a vízben. „A vízben lévő szulfát vizsgálatával olyan biológiai ujjlenyomatra bukkantunk, ami egyértelműen az egykori élet jelenlétére utal –, és ami a legfontosabb, hogy nagyon hosszú időt átfogva. A mikrobák – amelyektől ez a nyom származik –, e biológiai ujjlenyomatot nem hozhatták létre egyik napról a másikra” – magyarázza Sherwood Lollar. „Mindez arra utal, hogy ezek az ősi élőlények a geológiai időskálán is mérhető hosszú időn át voltak jelen ebben a becsapdázódott vízben” – fűzi hozzá a kutatócsoport vezetője. A fény nélküli közegben a mikrobák a biokémiai reakciók nyomán keletkező szubsztrátok segítségével maradhattak fenn.

A kontinensek elhelyezkedése a késői prekambriumban. Fotó: ESA

Az enzim által katalizált reakció kiindulási vegyületét nevezzük szubsztrátnak. Az enzim a biokémiai reakcióban e molekulán át fejti ki hatását, megváltoztatva a molekula szerkezetét. Az enzim és a szubsztrát közötti kapcsolatot a gyenge és visszafordítható, vagyis a reverzibilis kölcsönhatások, így például elektrosztatikus kötések, H-hidak és hidrofób kölcsönhatások biztosítják.

„Az ősi vízben kimutatott szulfát nem olyan modern szulfát, amely a felszíni vízből származik. Azt tapasztaltuk, hogy ebben az ősi becsapdázódott vízben lévő szulfát, akárcsak a hidrogén, valójában a víz és a kőzet közötti reakció révén keletkezett” – mondja Long Li, az Albertai Egyetem Föld- és Légkörtudományi Tanszékének adjunktusa, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz.