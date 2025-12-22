Rendkívüli

Magányos karácsony? Hogyan birkózzunk meg vele? Egy tudós javaslatai

Ilyenkor egyedül lenni kifejezetten nyomasztó érzés lehet. Dr. Paul Jones öt megközelítést javasol a magány kezelésére.

Bíró Zoltán István
2025. 12. 22. 11:01
Fotó: Antonio Diaz Forrás: Shutterstock
Nem mindenkinek adott ideális ünnepi környezet. Aki magányosan tölti a karácsonyt, vagy nem tud kapcsolódni a körülötte lévők vidámságához, abban az elidegenedés érzése válhat meghatározóvá.

December az év utolsó hónapjaként sokakat ösztönöz az elmúlt időszak átgondolására. Ez érzelmileg kiszolgáltatottabbá teheti azokat, akik valamilyen fontos változás közepén tartanak, nemrég szakítottak, elköltöztek, munkahelyüket elvesztették, vagy éppen korábbi fájdalmas élményekkel küzdenek. Ezek az érzések ellentmondanak annak az elvárásnak, hogy a karácsony az önfeledt öröm és a hála ideje legyen.

Dr. Paul Jones, az Egyesült Királyságbeli Aston Egyetem dékánhelyettese elmagyarázza, miként lehet megbirkózni ezzel a nagyon is emberi állapottal.

Megfogalmazása szerint a magány akkor jelenik meg, mikor az intimitás iránti igényünk nem teljesül megfelelően, vagy ha a közvetlen közösségünk mennyiségében vagy minőségében nem felel meg az elvárásainknak. Ez a meghatározás segít felismerni, hogy a probléma gyökere nem pusztán az egyedüllét, hanem a számunkra fontos társaság hiánya.

Kutatások kimutatták, hogy a krónikus magány növeli a stresszhormonok, például a kortizol szintjét, gyengíti az immunrendszert, és negatívan hat a szív- és érrendszerre. A magány tulajdonképpen egyfajta biológiai figyelmeztető rendszer, amely jelzi kapcsolódási igényünket. Ezért érezhetjük magunkat még sebezhetőbbnek év végén, mikor felértékelődik a különbség a vágyott és a valós élethelyzetünk között.

Jones azonban rávilágít egy másik oldalra is:

az, hogy karácsonykor egyedül vagyunk, nem feltétlenül azt jelenti, hogy valami baj van. Sőt, meglehet, hogy valakinek pontosan erre van szüksége. Sokaknak ez az időszak értékes lehetőséget kínálhat a csendre és a gyógyulásra. Lehet, hogy ez az év egyetlen olyan időszaka, amikor saját belső hangjára figyelhet és átértékelheti az életét. A magány tudatos választása mély gyógyulást is hozhat.

A tudós állítja, a magány nem ellenség. Az önmagunkkal való kapcsolat ugyanolyan fontos, mint a másokhoz való kapcsolódás. A csendes olvasás, a kedvenc ételünk elkészítése vagy egy egyéni rutin kialakítása segíthet az önállóság és az önmagunkról való gondoskodás képességének fejlesztésében. Ezáltal csökken a másoknak való megfelelés kényszere, és jobban tiszteletben tarthatjuk saját szükségleteinket és választásainkat.

Jones öt megközelítést javasol a magány kezelésére:

1. Éljük át az érzést! Bár a magány átélése fájdalmas lehet, annak elfojtása ritkán jelent megoldást. Az érzés elfogadása az első lépés az enyhülés felé.

2. Alakítsuk ki saját rituálénkat! Az apró rutinok értelmet és keretet adnak a napnak. Jones szerint az olyan apró cselekedetek, mint egy különleges tea megkóstolása, kedves film újranézése vagy gyertyagyújtás valakiért, akit hiányolunk, nemcsak valami nagyobb dologhoz kapcsolnak minket, hanem segítenek abban is, hogy kapcsolatba lépjünk önmagunkkal.

3. Kapcsolódjunk másképp! Az intim kapcsolat valakivel nem feltétlenül jelent fizikai közelséget. Az üzenetküldés, az online térben való kapcsolatfelvétel is segíthet. A naplóírás, a hangjegyzetek rögzítése vagy akár egy séta a természetben, mind a belső egyensúly megteremtését segíthetik.

4. Ünnepeljük az egyediségünket! Senki sem átlagos. Jones szerint érzelmi életünk egyedülálló, és egyéniségünk megélése érték, még akkor is, ha éppen nem illeszkedik az általános elvárásokhoz.

5. Keressük meg, mi működik nekünk! Nincs egyetlen üdvözítő módja az ünneplésnek. Legyen szó egy hosszú sétáról, a pizsamában maradásról vagy egy baráti telefonhívásról, a lényeg, hogy tartsuk tiszteletben saját igényeinket is.

Ha karácsonykor magányosnak érezzük magunkat, az nem hiba, csupán egy jelzés, hogy vágyunk valamire, ami hiányzik. Bár az ünnepeket a melegséggel társítjuk, az év végének nem kell feltétlenül felhőtlennek lennie ahhoz, hogy értékes legyen.

Ahogy Dr. Paul Jones fogalmaz: a magány nem olyasmi, amit meg kell oldani vagy el kell nyomni. Ez egy állapot, amit meg lehet élni belső utunkon. Néha a legfontosabb kapcsolatot éppen önmagunkkal alakíthatjuk ki.

Karácsonykor is elérhetőek a lelkisegély-szolgálatok. Többek között a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége várja a hívásokat az ingyenes, éjjel-nappal hívható 116-123-as számon. A gyermekeknek fenntartott 116-111-es számon a Kék Vonal Alapítvány érhető el 24 órában. Ezeken a számokon nemcsak krízisben, hanem magány esetén is kérhető segítség.

 

