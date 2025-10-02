Klímakatasztrófát okozott a Földközi-tenger hihetetlen kiszáradása

Klímakatasztrófát eredményeztek a lemeztektonikai mozgások, amikor a mai Ibériai-félsziget és Marokkó térségében a földkéreg lokális, függőleges megemelkedése elzárta az összeköttetést az ősi Földközi-tenger és az Atlanti-óceán között. A világóceánnal kapcsolatát vesztett mediterrán medence víztömege a száraz és forró éghajlaton gyors párolgásnak indult, emiatt viszonylag rövid idő alatt szinte teljesen kiszáradt a Földközi-tenger. A szárazzá vált mély medence aljzatát egy-másfél kilométer vastag sóösszlet borította be, a világtenger szintje pedig 10 métert esett, éscsökkent a sótartalma is, ami fontos szerepet játszott a pleisztocén eljegesedés, az úgynevezett jégkorszak kialakulásában.

Klímakatasztrófát okozott és közvetett módon hozzájárult a nagy pleisztocén eljegesedéshez a messinai sókrízis Fotó: Wikimedia Commons

Klímakatasztrófát okoz a lemeztektonika

A geográfiai értelemben vett mediterrán medence teljes területe – ami a Földközi-tengeren kívül magában foglalja a Fekete- és az Azovi-tengert is – 3 996 000 négyzetkilométer kiterjedésű. Noha ez hatalmas területnek tűnik, hiszen a Földközi-tenger nyugati-kelti irányba csaknem 4000 kilométer hosszan nyúlik el, mégis a világóceán víztömegének mindössze csak a 1,3 százalékát alkotja.

A Földközi-tenger a világóceán területének mindössze 1,3 százalékát teszi ki Fotó: Elter Tamás

Világóceánnak nevezzük a Föld összes, egymással összeköttetésben álló sós vagy csökkentsós víztömegét, így az öt nagy óceáni medencét, ezek mellék- és peremtengereit, beleértve az olyan, a nagyobb medenceterületekhez csak többszörösen, keskeny szorosokon át kapcsolódó tengerrészeket is, mint amilyen például az Azovi-tenger. Ezzel szemben a világóceántól elszeparált sós, pontosabban félsó víztömegek földrajzi értelemben még akkor sem tekinthetők tengernek, ha a nagy kiterjedésük és sós vizük miatt a köznyelvben így nevezik őket, mint például a Kaszpi-tengert.

Mégis, a világóceánhoz mért kis területe ellenére a Földközi-tengert a globális óceán egyik legkülönlegesebb entitásának tekinthetjük. A három kontinenssel, Európával, Ázsiával és Afrikával határos Földközi-tenger megszületése a földtörténet valaha létezett egyik legjelentősebb óceánja, az egykor több ezer kilométer széles és a fél Földet az egyenlítő mentén körbeölelő Tethys „halálához”, azaz bezáródásához köthető. Az eocén időszakban, nagyjából 40 millió éve ez az egykor oly hatalmas óceán a Pangea szétdarabolódása, pontosabban Afrika és India északra nyomulása és az eurázsiai lemezzel való ütközése miatt egy kelet–nyugati irányú keskeny tengervályúvá zsugorodott, ami nyugaton a szétnyíló Atlanti-óceánnal, keleten pedig az indopacifikus térséggel állt összeköttetésben.