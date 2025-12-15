orbán viktorutazásbrüsszel

Orbán Viktor elárulta, mi kerül az utazótáskába a brüsszeli csúcs előtt + videó

Egy rövid videóban mesélt a brüsszeli indulás előtti pillanatokról Orbán Viktor, aki elárulta, mit visz magával az uniós csúcsra, és hogyan zajlik nála a csomagolás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 21:56
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcs előtt egy könnyed hangvételű videóban beszélt az indulás előtti pillanatokról és arról, mit visz magával az útra. 

 

A miniszterelnöktől a videóban azt kérdezik: – Holnap irány Brüsszel. Mit visz magával? A kormányfő válasza rövid és frappáns volt: 

– A golyóstollat. A többi itt van a sisakban.

Ezt követően azonban részletesebben is mesélt arról, hogyan zajlik általában az uniós csúcsokra való készülődés.

Orbán Viktor elmondta, hogy a csomagolásban általában a felesége vagy valamelyik lánya segít, hiszen több napra kell készülni. Ilyenkor a tiszta ingek, zoknik és a neszesszer sem maradhat ki, és komoly tárgyalások előtt fontos számára, hogy a reggeli induláskor ne egyedül legyen. Elmondása szerint ilyenkor legtöbbször a felesége van mellette, aki az út előtt még megigazítja a nyakkendőjét. 

Most azonban a karácsonyi időszak és az unokák körüli forgatag miatt ezúttal egyedül kellett megoldania a készülődést.

– De vannak agglegényerényeim is. Meg fogok birkózni ezzel a helyzettel

– jegyezte meg mosolyogva a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbod péter ákos

Ismerjük ezeket

Bayer Zsolt avatarja

Ismerjük ezeket. Mindet. Mert ha egyet megismertél, ismered az összeset.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.