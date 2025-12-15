Orbán Viktor elárulta, mi kerül az utazótáskába a brüsszeli csúcs előtt + videó

Orbán Viktor a brüsszeli uniós csúcs előtt egy könnyed hangvételű videóban beszélt az indulás előtti pillanatokról és arról, mit visz magával az útra.

A miniszterelnöktől a videóban azt kérdezik: – Holnap irány Brüsszel. Mit visz magával? A kormányfő válasza rövid és frappáns volt:

– A golyóstollat. A többi itt van a sisakban.

Ezt követően azonban részletesebben is mesélt arról, hogyan zajlik általában az uniós csúcsokra való készülődés.

Orbán Viktor elmondta, hogy a csomagolásban általában a felesége vagy valamelyik lánya segít, hiszen több napra kell készülni. Ilyenkor a tiszta ingek, zoknik és a neszesszer sem maradhat ki, és komoly tárgyalások előtt fontos számára, hogy a reggeli induláskor ne egyedül legyen. Elmondása szerint ilyenkor legtöbbször a felesége van mellette, aki az út előtt még megigazítja a nyakkendőjét.

Most azonban a karácsonyi időszak és az unokák körüli forgatag miatt ezúttal egyedül kellett megoldania a készülődést.

– De vannak agglegényerényeim is. Meg fogok birkózni ezzel a helyzettel

– jegyezte meg mosolyogva a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)