A tét egyszerű: háború vagy béke. Soha nem voltunk ilyen közel az orosz-ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek – hangsúlyozta Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!
Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.
A miniszterelnök hozzátette:
Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz-ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni.
Orbán Viktor kiemelte:
Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.
„Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!” – zárta bejegyzését a kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A kiképzés során halt meg egy ukrán pap, akit besoroztak a hadseregbe
A férfi alig egy hónapja került az ukrán hadseregbe.
Holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között
Apa és fia követte el a brutális merényletet a sydney-i Bondi Beach-en, amelyben tizenhatan meghaltak és negyvenen megsérültek.
Le Pent félre akarják állítani, mert ő a legerősebb
Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő szerint fennáll a veszélye annak, hogy megakadályozzák Marine Le Pen indulását, egyszerűen azért, mert ő a legesélyesebb.
Mazsihisz: A magyar zsidó közösség döbbenten áll a brutális támadás előtt
A Mazsihisz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, a hanuka, a fények ünnepe a reményről, az élet tiszteletéről és a közösség megtartó erejéről szól, ezért különösen fájdalmas és megrázó, hogy éppen egy békés vallási megemlékezés vált a gyűlölet és az erőszak célpontjává.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A kiképzés során halt meg egy ukrán pap, akit besoroztak a hadseregbe
A férfi alig egy hónapja került az ukrán hadseregbe.
Holokauszt-túlélő is van a terrortámadás áldozatai között
Apa és fia követte el a brutális merényletet a sydney-i Bondi Beach-en, amelyben tizenhatan meghaltak és negyvenen megsérültek.
Le Pent félre akarják állítani, mert ő a legerősebb
Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő szerint fennáll a veszélye annak, hogy megakadályozzák Marine Le Pen indulását, egyszerűen azért, mert ő a legesélyesebb.
Mazsihisz: A magyar zsidó közösség döbbenten áll a brutális támadás előtt
A Mazsihisz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, a hanuka, a fények ünnepe a reményről, az élet tiszteletéről és a közösség megtartó erejéről szól, ezért különösen fájdalmas és megrázó, hogy éppen egy békés vallási megemlékezés vált a gyűlölet és az erőszak célpontjává.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!