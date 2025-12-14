rátgéber lászlómohácsorbán viktor

Történelmi pillanatot örökített meg Orbán Viktor + videó

Élő legendával találkozott Mohácson a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 20:40
Orbán Viktor Mohácson Facebook
Lessetek be a kulisszák mögé, ahol a mohácsi háborúellenes gyűlés legkisebb résztvevőit is megismerhetitek – írta közösségi oldalára feltett videójához Orbán Viktor.

A videóban a miniszterelnök két kisfiút, vagyis a legkisebbeket köszönti, majd feltűnik Miklósa Erika operaénekesnő és Rátgéber László kosárlabda mesteredző.

Történelmi pillanatnak vagyunk tanúi! Rátgéber öltönyben!

– mutatott rá a videóban a kormányfő.

Az újvidéki születésű Rátgéber László a sportág élő legendája, 2012-ben kinevezték a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányának.

Ő az egyetlen magyar kosárlabdaedző, aki a női és a férfi felnőtt válogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltötte.

Borítókép: Orbán Viktor Mohácson (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekkrasznahorkai lászló

Tessék csak ott maradni!

Bayer Zsolt avatarja

Ott van jó helyen, Emmácska.

