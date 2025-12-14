Történelmi pillanatot örökített meg Orbán Viktor + videó

Lessetek be a kulisszák mögé, ahol a mohácsi háborúellenes gyűlés legkisebb résztvevőit is megismerhetitek – írta közösségi oldalára feltett videójához Orbán Viktor.
A videóban a miniszterelnök két kisfiút, vagyis a legkisebbeket köszönti, majd feltűnik Miklósa Erika operaénekesnő és Rátgéber László kosárlabda mesteredző.
Történelmi pillanatnak vagyunk tanúi! Rátgéber öltönyben!
– mutatott rá a videóban a kormányfő.
Az újvidéki születésű Rátgéber László a sportág élő legendája, 2012-ben kinevezték a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányának.
Ő az egyetlen magyar kosárlabdaedző, aki a női és a férfi felnőtt válogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltötte.
