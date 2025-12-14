ZalaegerszegTisza PártDeák DánielMagyar Péter

Hatalmas lebőgés volt Magyar Péter vasárnapi fóruma, alig voltak rá kíváncsiak + fotó

Kifulladóban van Magyar Péter „legfontosabb országjárása” , a Tisza Párt elnöke lebőgött Zalaegerszegen – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A pártelnökre a több mint 50 ezer fős városban alig pár százan voltak kíváncsiak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 17:34
Egyre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre, az 53 ezer fős Zalaegerszegen tartott vasárnapi rendezvényén alig pár százan lézengtek – mutatott rá a Mandiner. A lap szerint a Tisza Párt vezetőjének ez azért is kellemetlen, mert a rendezvényt a főtéren rendezett karácsonyi vásártól körülbelül száz méterrel tartották. A kínos helyzetre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is felhívta a figyelmet közösségi oldalán, amelyen egy drónfotót is közzétett.

Emlékezetes, a lendület már a nyíregyházi fórumán kezdett elfogyni, Magyar Péter hívei ott még egy kis parkolót sem tudtak megtölteni. Hasonlóképpen történt Kecskeméten is,  ott is csak pár száz embert vonzott a Tisza elnökének beszéde december elején.

Borítókép: Magyar Péter fóruma Zalaegerszegen (Forrás: Facebook)


