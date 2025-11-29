Újabb bukást könyvelhet el magának Magyar Péter

Mint ismert, néhány nappal ezelőtt látott napvilágot egy dokumentum, amely szerint az elmúlt évtizedek legkeményebb megszorítására készül a Tisza Párt. Az Index birtokába került több száz oldalas gazdasági tervezet szerint Magyar Péter pártja egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

A Tisza Párt programja nem egyszerű reformcsomag, hanem baloldali gazdaságpolitikai kísérlet, amely érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt.

Magyar Péter gazdasági tervéből kiderül: 1300 milliárdos megszorításra készülnek, amelyet kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednének össze (Forrás: Index)

A Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram című tervezet egy átfogó szakmai dosszié. Az Index cikke szerint a dokumentum mélysége és részletezettsége arra utal, hogy a Tisza Párt nagyon is komolyan gondolja, milyen irányba terelné a magyar gazdaságot a következő évtizedben.

Bár a Tisza Párt által felrajzolt jövőkép a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, a tervezet a baloldali gazdaságpolitikák klasszikus kockázatait hordozza és a versenyképesség rovására mehet.