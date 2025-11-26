Orbán Balázs: Vajon mit titkol még Magyar Péter?

„Ez egyre súlyosabb!” – mutatott rá a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja kapcsán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán emlékeztetett: tegnap kiderült, hogy Magyar Péterék a családokat rövidítenék meg 1300 milliárd forinttal, ma pedig, hogy a vállalkozásokat 3700 milliárddal.

Vajon mit titkolnak még?

– tette fel a kérdést Orbán Balázs.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került. Noha a Tisza Párt által felrajzolt jövőkép állítólag a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, az Index birtokába került dokumentum szerint a Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza.

Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik. A tervezetből körvonalazódó intézkedések alapján konzervatív becsléssel is

évente legalább 3700 milliárd forintos többletbevétellel számolnak.

Ennek meghatározó részét a vállalati és tőkepiaci terhek növelése, illetve a kedvezményrendszerek visszavágása adná. Hogy milyen hatással lenne ez a tervezet a vállalkozásokra, arról részletesen ebben a cikkünkben írtunk bővebben.