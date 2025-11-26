Tisza PártOrbán BalázsmegszorítócsomagTisza-adóMagyar Péter

Orbán Balázs: Vajon mit titkol még Magyar Péter?

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: a Tisza Párt nem csak a családokat nem kímélné a tervezetében, hanem a vállalkozásokat is nehéz helyzetbe hozná.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 13:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ez egyre súlyosabb!” – mutatott rá a Tisza Párt kiszivárgott megszorítócsomagja kapcsán Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán emlékeztetett: tegnap kiderült, hogy Magyar Péterék a családokat rövidítenék meg 1300 milliárd forinttal, ma pedig, hogy a vállalkozásokat 3700 milliárddal.

Vajon mit titkolnak még?

– tette fel a kérdést Orbán Balázs.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került. Noha a Tisza Párt által felrajzolt jövőkép állítólag a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, az Index birtokába került dokumentum szerint a Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. 

Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik. A tervezetből körvonalazódó intézkedések alapján konzervatív becsléssel is

évente legalább 3700 milliárd forintos többletbevétellel számolnak.

Ennek meghatározó részét a vállalati és tőkepiaci terhek növelése, illetve a kedvezményrendszerek visszavágása adná. Hogy milyen hatással lenne ez a tervezet a vállalkozásokra, arról részletesen ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Baloldali megszorítócsomag

„A kormány túl sokat költ a vállalkozásokra” – legalábbis Magyar Péter főközgazdásza szerint

Baloldali megszorítócsomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu