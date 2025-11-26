Magyar Péter csúnyán elszólta magát a baloldali megszorítócsomagról + videó

Különös megvilágításba helyezi a napokban kirobbant botrányt Magyar Péter egy korábbi, a párt nagykanizsai kongresszusán rögzített beszéde. Miközben a baloldali politikus most mindent megtesz, hogy elhatárolódjon a nyilvánosságra került, több száz oldalas szakmai anyagtól, a felvételek tanúsága szerint nyáron még büszkén beszélt a tervezett átalakításokról. A lapunk és más sajtóorgánumok által ismertetett, aprólékosan kidolgozott programcsomag pontosan azt a fajta radikális beavatkozást tartalmazza, amelyet Magyar Péter korábban „magyar New Dealként” harangozott be a híveinek, írta meg a Világgazdaság.

A párt júliusi kongresszusán elmondott beszédében Magyar Péter egy helyen így fogalmazott:

Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Dealt, amely valóban újraindítja szeretett hazánkat.

Hogy mit is kínál a Tisza, arról a hangzatos szövegek mellett már rendelkezésre áll egy papírra vetett vaskos gazdasági program, ami tartalmában valójában egy baloldali megszorítócsomag.

Például progresszív személyi jövedelemadót akarnak, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az szja-ja.

Emellett a kedvezmények megnyirbálását is bejelentik, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak hrminc százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.

Nem úsznák meg a vállalkozások sem: jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója. Szerepel a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó is az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

Ha mindez nem lenne elég, bevezetnék az eb- és macskaadót, és négyszázalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.

A baloldali megszorítócsomagban jönne még húszszázalékos özvegyi nyugdíjadó, de egyébként is felforgatnák a társadalombiztosítást. Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállalók csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetnének, mint a mostani rendszerben.

A Magyar Pétertől idézett mondat az alábbi videóban hallható, 4:49:10-től:

