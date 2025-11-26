Magyar Péterdokumentumbotrány

Magyar Péter csúnyán elszólta magát a baloldali megszorítócsomagról + videó

Furcsa, hogy Magyar Péter most kézzel-lábbal kapálózva tagadja, hogy a napokban kiszivárgott gazdasági tervezet hozzá lenne köthető. Ám a korábbi nyilatkozatai arra utalnak, hogy nagyon is valószínű, hogy a dokumentum eredeti. A Tisza Párt elnöke egy júliusi rendezvényen maga hirdette meg azt a „korszakos” gazdasági fordulatot, amelynek részletei most napvilágra kerültek. A Világgazdaság és az Index által megszerzett dokumentumokból világosan kirajzolódik: a pártelnök által emlegetett új irányvonal valójában a Gyurcsány-korszakot idéző adóemeléseket, a családtámogatások megnyirbálását és privatizációt takar.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 11:32
Brutális adóemeléseket tartalmaz a Tisza baloldi megszorítócsomagja Forrás: Facebook/ Magyar Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Különös megvilágításba helyezi a napokban kirobbant botrányt Magyar Péter egy korábbi, a párt nagykanizsai kongresszusán rögzített beszéde. Miközben a baloldali politikus most mindent megtesz, hogy elhatárolódjon a nyilvánosságra került, több száz oldalas szakmai anyagtól, a felvételek tanúsága szerint nyáron még büszkén beszélt a tervezett átalakításokról. A lapunk és más sajtóorgánumok által ismertetett, aprólékosan kidolgozott programcsomag pontosan azt a fajta radikális beavatkozást tartalmazza, amelyet Magyar Péter korábban „magyar New Dealként” harangozott be a híveinek, írta meg a Világgazdaság.

A párt júliusi kongresszusán elmondott beszédében Magyar Péter egy helyen így fogalmazott:

Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Dealt, amely valóban újraindítja szeretett hazánkat.

Hogy mit is kínál a Tisza, arról a hangzatos szövegek mellett már rendelkezésre áll egy papírra vetett vaskos gazdasági program, ami tartalmában valójában egy baloldali megszorítócsomag.

Például progresszív személyi jövedelemadót akarnak, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az szja-ja.

Emellett a kedvezmények megnyirbálását is bejelentik, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak hrminc százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.
Nem úsznák meg a vállalkozások sem: jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója. Szerepel a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó is az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.

Ha mindez nem lenne elég, bevezetnék az eb- és macskaadót, és négyszázalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.

A baloldali megszorítócsomagban jönne még húszszázalékos özvegyi nyugdíjadó, de egyébként is felforgatnák a társadalombiztosítást. Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállalók csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetnének, mint a mostani rendszerben.
A Magyar Pétertől idézett mondat az alábbi videóban hallható, 4:49:10-től:

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.