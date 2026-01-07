állampapírpiacFixMÁPÁKKállampapír

Brutális forgalmat hozott az évkezdet az állampapírpiacon

Elképesztő lendülettel indult az év a hazai lakossági állampapírpiacon, az Államadósság Kezelő Központ friss statisztikája szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet, közel kétszer annyira, mint amekkora volumennel a tavalyi év utolsó hete büszkélkedhetett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 12:16
A hazai államkötvénypiacnak igazán izgalmas éve volt tavaly, és az előzetes várakozások szerint az idei év eleje is tartogathat bőven érdekes fejleményeket. A lakossági állampapírpiacon még nagyobb lendülettel indult az év, mint ahogy a tavalyi végződött – derül ki a Világgazdaság összefoglalójából.

Rengetegen keresték az állampapírokat az új év első napjaiban

Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel húszmilliárd forinttal több, mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel tízmilliárd forinttal több, mint egy hete. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, négymilliárd forinttal kevesebb, mint az 52. héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, százmillió forinttal több az előző héthez mérten. 

Az elmúlt hónapok teljesen egyértelmű trendjei ellenére az ÁKK legfrissebb, december 15-i állapotot tükröző adatai szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen, de a korábbi sztárpapír előnye rohamosan fogyatkozik:

  • a Prémium papírban már csak 3746 milliárd forintnyi tőke áll, jelentősen kevesebb, mint akár csak két hete, 
  • a FixMÁP rohamosan közelít, már 3566 milliárd forintot tudhat a neve mellett, így hamarosan már jó eséllyel be is előzi majd Fix versenytársát,
  • a BMÁP 2070 milliárd forinttal a harmadik, 
  • az átalakítással hatalmas hátszelet kapó MÁP Plusz pedig már át is lépte az ezermilliárdos határt, 1025 milliárd forint áll ugyanis benne.

 

A FixMÁP mindent vitt tavaly a lakossági állampapírpiacon

Erősen indult, majd kicsit lassított, az év végén viszont hatalmasat hajrázott a hazai lakossági állampapírpiac 2025-ben. Míg az év eleje a Prémium Magyar Állampapír szédületes kamat- és tőkekifizetéseiről szólt, addig az ősz második fele már az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) által október elejével újrarajzolt kínálat okozta, brutális keresleti fellendülésről. Az ÁKK tavaly év végi adataiból pedig minden kétséget kizáróan látható volt, hogy melyik papírt lehet megkoronázni a tavalyi év egyértelmű királyaként.

  • A FixMÁP több mint 2500 milliárd forinttal tudta növelni állományát 2025-ben, ezzel köröket vert a versenytársakra. 
  • A dobogó második fokára a Bónusz Magyar Állampapír fért fel ezermilliárd forint körüli nettó állománynövekedéssel. 
  • A lakossági papírok versenyének bronzérmese pedig a MÁP Plusz lett, igaz, nagyságrendekkel elmaradva az első két helyezettől.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

