Brutális forgalmat hozott az évkezdet az állampapírpiacon

A hazai államkötvénypiacnak igazán izgalmas éve volt tavaly, és az előzetes várakozások szerint az idei év eleje is tartogathat bőven érdekes fejleményeket. A lakossági állampapírpiacon még nagyobb lendülettel indult az év, mint ahogy a tavalyi végződött – derül ki a Világgazdaság összefoglalójából.
Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel húszmilliárd forinttal több, mint az előző héten.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel tízmilliárd forinttal több, mint egy hete.
- Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, négymilliárd forinttal kevesebb, mint az 52. héten.
- Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, százmillió forinttal több az előző héthez mérten.
Az elmúlt hónapok teljesen egyértelmű trendjei ellenére az ÁKK legfrissebb, december 15-i állapotot tükröző adatai szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen, de a korábbi sztárpapír előnye rohamosan fogyatkozik:
- a Prémium papírban már csak 3746 milliárd forintnyi tőke áll, jelentősen kevesebb, mint akár csak két hete,
- a FixMÁP rohamosan közelít, már 3566 milliárd forintot tudhat a neve mellett, így hamarosan már jó eséllyel be is előzi majd Fix versenytársát,
- a BMÁP 2070 milliárd forinttal a harmadik,
- az átalakítással hatalmas hátszelet kapó MÁP Plusz pedig már át is lépte az ezermilliárdos határt, 1025 milliárd forint áll ugyanis benne.
A FixMÁP mindent vitt tavaly a lakossági állampapírpiacon
Erősen indult, majd kicsit lassított, az év végén viszont hatalmasat hajrázott a hazai lakossági állampapírpiac 2025-ben. Míg az év eleje a Prémium Magyar Állampapír szédületes kamat- és tőkekifizetéseiről szólt, addig az ősz második fele már az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) által október elejével újrarajzolt kínálat okozta, brutális keresleti fellendülésről. Az ÁKK tavaly év végi adataiból pedig minden kétséget kizáróan látható volt, hogy melyik papírt lehet megkoronázni a tavalyi év egyértelmű királyaként.
- A FixMÁP több mint 2500 milliárd forinttal tudta növelni állományát 2025-ben, ezzel köröket vert a versenytársakra.
- A dobogó második fokára a Bónusz Magyar Állampapír fért fel ezermilliárd forint körüli nettó állománynövekedéssel.
- A lakossági papírok versenyének bronzérmese pedig a MÁP Plusz lett, igaz, nagyságrendekkel elmaradva az első két helyezettől.
