Síkosságmentesítés: nem számít váratlan kiadásnak

A téli időjárás kezelése a Magyar Közútnak a rendes téli üzem része. A síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok ellátása minden évben előre tervezetten, a társaság költségvetésében elkülönített forrásokból történik, így a jelenlegi előrejelzések alapján nem beszélhetünk nem tervezett vagy rendkívüli pluszköltségekről. A munkavégzés a megszokott üzemmenet szerint zajlik, az időjárási helyzethez igazodva – válaszolta lapunk megkeresésére a Magyar Közút.

A közútkezelőt nem érte váratlanul a síkosságmentesítés, a tájékoztatás szerint a fővárosban is készültek a havazásra. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Hozzátették, viszonyítási alapként

a tavalyi téli időszakban országosan összesen 101 559 tonna útszóró sót és több mint 7,2 millió liter kalcium-klorid-oldatot szórtak az utakra, a téli védekezés teljes költsége pedig mintegy 14,4 milliárd forintot tett ki.

Az idei szezonban eddig 25 715 tonna sót és 1 075 563 liter oldatot használtak fel, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7836 tonna sót és 894 427 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

A beavatkozások prioritási sorrendje előre meghatározott. Első körben a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi utak síkosságmentesítése és hóeltakarítása történik meg, ezt követik a főutak, majd a mellékutak. Folyamatos havazás esetén a munkagépek egy-egy útszakaszra többször is visszatérnek mindaddig, amíg a havazás el nem áll, és a burkolat állapota ezt indokolja. A munkák és a fordulókörök akkor tekinthetők befejezettnek, amikor a burkolat ismét teljesen letisztul („fekete burkolat”). Addig a közlekedőknek munkaközi állapotokra, átmenetileg téliesebb útviszonyokra kell számítaniuk.

A Magyar Közút egyúttal kiemelte, a települési belterületi utak és járdák többsége az önkormányzatok fenntartásában van. Az egyes útszakaszok kezelői és fenntartói pedig egy nyilvánosan elérhető térképes felületen ellenőrizhetők.

A főváros esetében úgy néz ki, hogy a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendet tart: először a hidakat, a felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait takarítja, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.