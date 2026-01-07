Fontos bejelentéseket tesz a kormány csütörtökön + videó

Csütörtökön tíz órától Kormányinfón ismertetik a szerdai kormányülésen hozott döntéseket.

A tájékoztatón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett részt vesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is. Így várható, hogy a kormányzati döntések mellett a hóhelyzet kezeléséről is szó esik a Kormányinfón.

Lapunk élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be az elhangzottakról,

és a helyszínen ott lesz munkatársunk.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tudatta, hogy a kormányülésen meghallgatja Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzetről.

