A Tisza Párt programjára még Bokros Lajos is elismerően csettintene + videó

– Megjelent a Tisza Párt gazdasági programja. A Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram címet viseli. Ki mond már ilyet, hogy konvergenciaprogram? – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Elképesztő mértékű, 1300 milliárdos megszorításra készülnek Magyar Péterék (Forrás: Facebook)

A honvédelmi miniszter kijelentette: ez egy baloldali párt baloldali szakértőinek kifejezése.

– Bokros Lajos is büszke lenne erre a programra. Tele van adóemelésekkel, megszorításokkal, sőt! Ha jól látom, még a macskákat és az ebeket is megadóztatnák. Isten mentsen meg minket ettől a társadalomkísérlettől. Elég volt a baloldali próbálkozásokból az elmúlt 30 évben bőven

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került. Noha a Tisza Párt által felrajzolt jövőkép állítólag a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, az Index birtokába került dokumentum szerint a Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.