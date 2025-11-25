Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Tisza PártSzalay-Bobrovnicky Kristófadóemelés

A Tisza Párt programjára még Bokros Lajos is elismerően csettintene + videó

– Ha jól látom, még a macskákat és az ebeket is megadóztatnák. Isten mentsen meg minket ettől a társadalomkísérlettől – hangsúlyozta a kiszivárgott tiszás gazdasági terv kapcsán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter leszögezte, elég volt a baloldali próbálkozásokból az elmúlt 30 évben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 17:09
Magyar Péter Sátán 666
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Megjelent a Tisza Párt gazdasági programja. A Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram címet viseli. Ki mond már ilyet, hogy konvergenciaprogram? – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

Elképesztő mértékű, 1300 milliárdos megszorításra készülnek Magyar Péterék (Forrás: Facebook)
Elképesztő mértékű, 1300 milliárdos megszorításra készülnek Magyar Péterék (Forrás: Facebook)

A honvédelmi miniszter kijelentette: ez egy baloldali párt baloldali szakértőinek kifejezése. 

– Bokros Lajos is büszke lenne erre a programra. Tele van adóemelésekkel, megszorításokkal, sőt! Ha jól látom, még a macskákat és az ebeket is megadóztatnák. Isten mentsen meg minket ettől a társadalomkísérlettől. Elég volt a baloldali próbálkozásokból az elmúlt 30 évben bőven 

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került. Noha a Tisza Párt által felrajzolt jövőkép állítólag a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, az Index birtokába került dokumentum szerint a Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Tiszás megszorító csomag

Állati nagy adóztatásra készül a Tisza Párt – még a baloldali elemző is erre figyelmeztet

Tiszás megszorító csomag 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu