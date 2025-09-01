Drámai versenyfutás az idővel: drónokkal, kutyákkal keresik a 22 hónapos kislányt

A Kalocsai Rendőrkapitányság eljárást folytat Kneisz Hanna Adrienn miskei gyermek eltűnése ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint

a 22 hónapos gyermek hétfőn még a reggeli órákban a miskei otthonából tűnt el. A rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek jelenleg is nagy erőkkel keresik a gyermeket. A kislánynak göndör, szőkésbarna haja van, valamint kék szemű. Utoljára ismert ruházata egy fekete pulóver, amin elöl aranyszínű minta lehetett és vélhetően pelenkában volt.

A Kalocsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a kislány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon – olvasható a rendőrség felhívásában.

Speciális keresőcsapatokkal és önkéntesekkel is keresik az eltűnt kislányt.

Fotó: Pozsgai Ákos

Számos kutató- és mentőegység keresi az eltűnt kislányt

A helyszínre folyamatosan érkeznek a különböző kutató- és mentőegységek. A Baon vármegyei portál helyszíni tudósítása szerint

csatlakoztak a kereséshez a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutató-Mentő Egyesület, valamint a Kárpát 4x4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is. Emellett több kutyás speciális mentőcsapat is a helyszínen dolgozik.

A keresés központját a miskei sportpálya mellett alakították ki, ahol a kutatócsoportok vezetői a Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársaival és a polgárőrség tagjaival közösen értékelik folyamatosan a beérkező információkat.

A csapatok kutyákkal és hőkamerás drónokkal is átkutatják a környéket a kapott jelzések és észlelések alapján.

A teljes cikk, illetve az eltűnt gyermek kereséséről további képek és videó ide kattintva érhetők el.