A rendőrség elárulta, hogyan lehet megelőzni a téli baleseteket + videó

A megváltozott téli útviszonyok következtében közel háromszorosára nőtt a közúti közlekedési balesetek száma – mondta Óberling József rendőr ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője kedden Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 17:43
Illusztráció Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
A téli, megváltozott útviszonyokról és a közlekedési balesetek megelőzéséről tartott sajtótájékoztatót Óberling József rendőr ezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője a fővárosi Flórián téren, a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél – adta hírül a Police.hu.

Óberling József elmondta: a tegnapi napon a közúti közlekedési balesetek száma közel háromszorosára emelkedett. Hozzátette, hogy a balesetek többsége ugyan csak anyagi kárral járt, de történt halálos kimenetelű eset is. Egy idős kerékpáros férfi elesett, nem viselt fejvédőt, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – ismertette.

Az ezredes azt tanácsolta: 

a következő napokban senki ne közlekedjen kerékpárral, rollerrel vagy elektromos rollerrel, még akkor sem, ha a közvetlen környezetében száraznak tűnik az úttest. 

Mint mondta, egy kisebb, felfagyott útszakasz is súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.

A gépjárművezetőknek azt javasolta, csak akkor induljanak el, ha a járművük téli gumival van felszerelve. Hangsúlyozta: nyári gumival még rövid útra sem szabad elindulni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 

a biztonsági öv használata nemcsak az elöl ülőknek, hanem a hátul utazóknak is kötelező, a gyermekeket pedig kizárólag megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben szabad szállítani.

Óberling József kiemelte: az út- és időjárási viszonyoknak megfelelő sebességet kell választani, amely minden esetben alacsonyabb a megengedett legnagyobb sebességnél. Hozzátette, nagyobb követési távolságot kell tartani, és szükség esetén az elsőbbségről is érdemes lemondani a balesetek elkerülése érdekében.

A gyalogosokkal kapcsolatban az ezredes arra hívta fel a figyelmet, hogy sötét ruházatban, különösen az esti órákban, szinte láthatatlanná válnak. Javasolta, hogy

 lehetőség szerint fényvisszaverő ruházatot, ennek hiányában világos színű kabátot vagy felsőt viseljenek.

Végezetül hangsúlyozta: a készenléti szervek felkészültek arra, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutottaknak. Ha minden óvatosság ellenére baleset történik, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot. Mint fogalmazott, a közlekedés biztonsága közös ügy, ezért most az a legfontosabb, hogy mindenki figyeljen a másikra.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

