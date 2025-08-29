rendőrségbalesethalálos motorbalesetmotorosBudapesthalálos balesetautóbuszcsepelimotorbalesetBudapesti Rendőr-főkapitányság

Halálos közúti baleset történt Budapesten

Egy motorkerékpáros meghalt, többen megsérültek egy csepeli balesetben pénteken - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 29. 22:47
ILLUSZTRÁCIÓ Fotó: MTI/Donka Ferenc
A tájékoztatás szerint a rendőrség 16 óra után kapott bejelentést arról, hogy a XXI. kerületben a Weiss Manfréd út és Szállító út kereszteződésében egy menetrend szerint közlekedő autóbusszal ütközött egy motorkerékpár.

A motorkerékpárt vezető 24 éves férfit a mentők hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette. A motorkerékpár utasát, egy 17 éves lányt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

A rendőrség közölte, hogy jelenlegi információik szerint a buszon utazók közül három embert vittek kórházba további kivizsgálásra. 

A baleset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Borítókép: illusztráció (Fotó: MTI)

 

