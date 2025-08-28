Fricsi Dóra AndreabúcsúztatásTarr KSC Szekszárdkosárklubgyász

Eltemették a fiatalon elhunyt szekszárdi kosarast

A mosolygós, cserfes kislánytól több százan búcsúztak az Alsóvárosi temetőben. Utolsó útjára kísérték Fricsi Dóra Andreát, a Tarr KSC Szekszárd kosárcsapata tragikus hirtelenséggel elhunyt tehetségét.

Magyar Nemzet
Forrás: TEOL2025. 08. 28. 20:49
Fricsi Dórától több százan vettek végső búcsút az Alsóvárosi temetőben (Fotó: Martonfai Dénes)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Könnyeiket törölgetve, egy-egy szál fehér rózsával a kezükben sétáltak be a szekszárdi kosárklub játékosai csütörtök délután az Alsóvárosi temetőbe. A legkisebbek egyforma, kék egyenszerelésben, mintha meccsre készültek volna – írja a Teol.

Fricsi Dórától több százan vettek végső búcsút az Alsóvárosi temetőben (Fotó: Martonfai Dénes)

Csodás idő volt, ragyogott a nap, akár meccsnap is lehetett volna ez. De nem az volt. A búcsú napja jött el. Mindenki búcsúzni jött. Egy társtól, egy baráttól, egy játékostól, egy szomszédtól, egy ismerőstől. Egy mosolygós, cserfes kislánytól.

Zsúfolásig megtelt a temető, több százan rótták le kegyeletüket, s siratták meg azt a kislányt, akit tizenkét évesen ragadott el a halál. Jöttek más városi egyesületek képviselői, jöttek vezető politikusok, jöttek cégvezetők. Mind-mind a földet bámulva – lehajtott fejjel.

Szép az élet, de olykor igazságtalan. Máskülönben hogy is írhatott volna ilyen forgatókönyvet... Szinte még most is hallani a mentőhelikoptert, ahogy köröz a város felett, látni a mentősöket, akik küzdenek. Hosszú percekig. Aztán fellélegeznek – sikerült, talán van remény. Remény, amibe aztán pár napig mindenki kapaszkodott.

Aztán szertefoszlott minden, s maradt a nagy üresség. Az üveges tekintetek, a kérdések, amelyekre soha nem jön válasz. És maradtak az emlékek, amelyekből jó sokat hagyott hátra ez a tündéri kislány – olvasható a Teol cikkében.

A teljes cikk és további megható képek a búcsúztatásról ide kattintva érhető el.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Sok idióta barom jelent már meg a hazai politikában…

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg az alábbi összeállítást és terjesszék mindenhol!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu