Kucsera Gábor reagált a balliberális támadásokra

A kétszeres világbajnok magyar kajakozó csak kapkodja a fejét, hiszen bár számított rá, hogy az egyre durvuló közéleti helyzet miatt kap majd hideget-meleget a nyílt kiállása miatt, de arra a gyűlölethullámra, ami elborította, azért nem volt felkészülve.

Kucsera Gábor a frissen megalakult Drogellenes Digitális Polgári Körben vállalt szerepe miatt került a balliberális támadások kereszttüzébe.

Minimum furcsa, hogy egyes portálok vicc- és hecckampányt csinálnak a drogproblémából, és arra használják fel az újonnan megalakult Drogellenes Digitális Polgári Kört, hogy tömegeket hergeljenek ás uszítsanak. Kucsera Gábor a nyílt és érthetetlen ellenszél ellenére is kiáll döntése mellett, hiszen az őszinte segíteni akarás vezérelte, semmi több. A kétszeres világbajnok sportoló nem a levegőbe beszél, amikor kijelenti, hogy a drog sosem vezet sehová, hiszen ha függővé nem is vált soha, meggyűlt a baja a kábítószerrel, amire rá is ment élete munkája, vagyis a sportkarrierje. A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője most a Borsnak nyilatkozott a körülötte kialakult helyzetről és döntése hátteréről.