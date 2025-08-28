Kucsera GábordrogfogyasztásDrogellenes Digitális Polgári KördrogNyerges AttiladrogbűnözésHorváth LászlódrogellenesMuri EnikőPatkó Béla Kiki

Kucsera Gábor reagált a balliberális támadásokra

„A drog elleni harc nem jobb- vagy baloldal kérdése.”

2025. 08. 28.
Kucsera Gábor elvtelen támadások kereszttűzében találta magát (Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin)
A kétszeres világbajnok magyar kajakozó csak kapkodja a fejét, hiszen bár számított rá, hogy az egyre durvuló közéleti helyzet miatt kap majd hideget-meleget a nyílt kiállása miatt, de arra a gyűlölethullámra, ami elborította, azért nem volt felkészülve.

Kucsera Gábor a frissen megalakult Drogellenes Digitális Polgári Körben vállalt szerepe miatt került a balliberális támadások kereszttüzébe.

Minimum furcsa, hogy egyes portálok vicc- és hecckampányt csinálnak a drogproblémából, és arra használják fel az újonnan megalakult Drogellenes Digitális Polgári Kört, hogy tömegeket hergeljenek ás uszítsanak. Kucsera Gábor a nyílt és érthetetlen ellenszél ellenére is kiáll döntése mellett, hiszen az őszinte segíteni akarás vezérelte, semmi több. A kétszeres világbajnok sportoló nem a levegőbe beszél, amikor kijelenti, hogy a drog sosem vezet sehová, hiszen ha függővé nem is vált soha, meggyűlt a baja a kábítószerrel, amire rá is ment élete munkája, vagyis a sportkarrierje. A Fradi kajak-kenu szakosztályának vezetője most a Borsnak nyilatkozott a körülötte kialakult helyzetről és döntése hátteréről.

Kucsera Gábor: „Igen kemény felismerés volt, hogy az, amire feltettem az egész életemet, nincs többé”

„A pályafutásomat sajnos kettétörte a rossz döntés. Igen kemény felismerés volt, hogy az, amire feltettem az egész életemet, nincs többé. Természetesen az ezzel járó megbélyegzés is eléggé rosszul érintett, de azzal meg tudtam birkózni. Azt gondolom, hogy a sport tanított meg arra, hogy vállaljam a felelősséget és én vállaltam is. Őszintén beleálltam, elismertem és le is tudtam az egész történetet még akkor.” 

Persze akkor is kaptam támadásokat, de én a pozitív hozadékát néztem már akkor is

– mondta Kucsera Gábor világbajnok a Borsnak, aki kitért az őt ért támadásokra is, melyekkel szembetalálta magát, mióta bejelentették, hogy ő is csatlakozott a Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos által megalapított Drogellenes Digitális Polgári Körhöz, melynek tagja még többek között Muri Enikő, Patkó Béla Kiki, illetve Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere is. 

„Ha azzal, hogy a polgári kör tagjaként kiállok, meg tudok menteni akár csak egyetlen fiatalt is, akkor már megérte!”

– hangsúlyozta Kucsera.

Borítókép: Kucsera Gábor elvtelen támadások kereszttüzében találta magát. (Fotó: Szabolcs László/Hot! magazin)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekKucsera Gábor

Felebarátaink szeretete

Bayer Zsolt avatarja

A külföldről fizetett ellenségeink a jelenünk, a jövőnk, a hazánk és a felebarátaink ártalmára vannak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

