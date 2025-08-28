Horváth László: Nem véletlen tagja a Drogellenes Digitális Polgári Körnek Kucsera Gábor + videó

– Nem véletlenül került Kucsera Gábor a a Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítói közé. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos és hitelességi kérdés is, hogy valaki a saját példáján keresztül tudja azt megmutatni, hogy mit jelent egy rossz döntés meghozatala – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Horváth László hozzátette, hogy aki rossz döntést hoz, rettenetes küzdelembe kényszerül. – A kábítószer elleni küzdelem adott esetben nagyobb küzdelem lehet, mint egy világbajnoki címért való küzdelem.

Én örülök, hogy Kucsera Gábor itt van az alapítók között,

nem véletlenül esett rá a választás – fogalmazott a kormánybiztos.

A Drogellenes Digitális Polgári Kör célja, hogy összefogással és közös felelősségvállalással lépjenek fel a kábítószerek előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése ellen. A Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítói között szakemberek és közéleti szereplők egyaránt megtalálhatók, köztük Kucsera Gábor, aki korában drogproblémákkal küzdött.