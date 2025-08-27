Hatvanezren vannak már a digitális polgári körökben, ősztől még nagyobb roham jöhet

A nyári időszak ellenére hatalmas az érdeklődés a digitális polgári körök (DPK) iránt – mondta lapunknak Nagy János államtitkár. Az Orbán Viktor miniszterelnök által meghirdetett mozgalom koordinátora közölte, a csatlakozók száma átlépte a hatvanezret, mégpedig úgy, hogy marketingre vagy reklámra egyáltalán nem költöttek.

Sorra alapítják a digitális polgári köröket

Nagy János biztos abban, hogy szep­temberben felpörög a jelentkezők száma, és egyre többen szeretnének majd részt venni a polgári körök munkájában. – Több mint 1400 digitális polgári kör alapítási igény érkezett, és

ötszáz DPK alapítását már jóváhagyták.

A jelentkezők egy már meglévő csoporthoz is kérhetik felvételüket, de kezdeményezhetik egy új kör létrehozását is – tudatta, hozzátéve, a dpkor.hu honlapon megtalálható a szabályzat, mely szerint egy kör létrehozásához tíz alapító szükséges. – A körök létszáma változó, van, amelyikhez eddig ötszáz fő csatlakozott, míg más csoportban már tízezren is vannak – mondta, jelezve, hogy a mára híressé vált Zebra Digitális Polgári Kör a legnépszerűbb.

Az államtitkár tudatta azt is, nemcsak tematikus DPK-k vannak, hanem területileg meghatározottak is, azaz egy-egy város, település, földrajzi terület is létrehozhat saját DPK-t. – Az országos lefedettség nagyjából kiegyenlített, egy-egy városban nyilván nagyobb a mozgolódás. De összességében egyenletes a lefedettség – tette hozzá. Nagy János szavaiból kiderült, a digitális mozgalom célja, hogy az emberek megerősítsék egymást és önmagukat abban, hogy nincsenek egyedül. – Nagyon megható és szép egymásra találásoknak vagyunk szemtanúi, ezekkel mind erősítjük a táborunkat.

Ez nem pártmozgalom, hanem egy civil kezdeményezés,

amelyben a résztvevők egyetértenek a polgári értékrenddel, a nemzeti, konzervatív, keresztény, a mainstreammel szembeni patrióta vonallal – sorolta a politikus.

A DPK-sok nem harcolnak

Arra a felvetésre, hogy a Harcosok Klubja mellett mi indokolta ezt a kezdeményezést, az államtitkár elmondta, a digitális polgári kör azokat az embereket fogja össze, akiknek fontos a polgári értékrend, de nem szeretnének részt venni a digitális térben zajló durva harcokban, a támadásokban, amelyek érnek bennünket, pontosabban azok kivédésében. Ezt a Harcosok Klubjának tagjai végzik. – Ők felvállalják a konfrontációt is, mert nem áll távol tőlük a harcosság. Ettől függetlenül vannak átfedések, a mintegy 60 ezer DPK-tagból 12 ezren tagjai a Harcosok Klubjának is – mondta.