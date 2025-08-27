Hatvanezren vannak már a digitális polgári körökben, ősztől még nagyobb roham jöhet

Nagy Jánosdpkszervezetmozgalom

A nyári időszak ellenére folyamatos az érdeklődés a digitális polgári körök iránt – árulta el Nagy János lapunknak. A szervezet koordinálásáért felelős államtitkár közölte, már több mint 1400 digitális polgári kör alapítási igény érkezett, és ötszáz DPK alapítását már jóváhagyták. A szeptember 20-i országos találkozóról elmondta: olyan embereket várnak, akiknek a magyarok jövője a legfontosabb.

Gabay Dorka
2025. 08. 27. 5:15
Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A nyári időszak ellenére hatalmas az érdeklődés a digitális polgári körök (DPK) iránt – mondta lapunknak Nagy János államtitkár. Az Orbán Viktor miniszterelnök által meghirdetett mozgalom koordinátora közölte, a csatlakozók száma átlépte a hatvanezret, mégpedig úgy, hogy marketingre vagy reklámra egyáltalán nem költöttek. 

 

Sorra alapítják a digitális polgári köröket

Nagy János biztos abban, hogy szep­temberben felpörög a jelentkezők száma, és egyre többen szeretnének majd részt venni a polgári körök munkájában. – Több mint 1400 digitális polgári kör alapítási igény érkezett, és 

ötszáz DPK alapítását már jóváhagyták.

A jelentkezők egy már meglévő csoporthoz is kérhetik felvételüket, de kezdeményezhetik egy új kör létrehozását is – tudatta, hozzátéve, a dpkor.hu honlapon megtalálható a szabályzat, mely szerint egy kör létrehozásához tíz alapító szükséges. – A körök létszáma változó, van, amelyikhez eddig ötszáz fő csatlakozott, míg más csoportban már tízezren is vannak – mondta, jelezve, hogy a mára híressé vált Zebra Digitális Polgári Kör a legnépszerűbb. 

Az államtitkár tudatta azt is, nemcsak tematikus DPK-k vannak, hanem területileg meghatározottak is, azaz egy-egy város, település, földrajzi terület is létrehozhat saját DPK-t. – Az országos lefedettség nagyjából kiegyenlített, egy-egy városban nyilván nagyobb a mozgolódás. De összességében egyenletes a lefedettség – tette hozzá. Nagy János szavaiból kiderült, a digitális mozgalom célja, hogy az emberek megerősítsék egymást és önmagukat abban, hogy nincsenek egyedül. – Nagyon megható és szép egymásra találásoknak vagyunk szemtanúi, ezekkel mind erősítjük a táborunkat. 

Ez nem pártmozgalom, hanem egy civil kezdeményezés, 

amelyben a résztvevők egyetértenek a polgári értékrenddel, a nemzeti, konzervatív, keresztény, a mainstreammel szembeni patrióta vonallal – sorolta a politikus. 

 

A DPK-sok nem harcolnak

Arra a felvetésre, hogy a Harcosok Klubja mellett mi indokolta ezt a kezdeményezést, az államtitkár elmondta, a digitális polgári kör azokat az embereket fogja össze, akiknek fontos a polgári értékrend, de nem szeretnének részt venni a digitális térben zajló durva harcokban, a támadásokban, amelyek érnek bennünket, pontosabban azok kivédésében. Ezt a Harcosok Klubjának tagjai végzik. – Ők felvállalják a konfrontációt is, mert nem áll távol tőlük a harcosság. Ettől függetlenül vannak átfedések, a mintegy 60 ezer DPK-tagból 12 ezren tagjai a Harcosok Klubjának is – mondta. 

– A digitális polgári kör arra teremt lehetőséget, hogy azok, akik fontosnak érzik a polgári értékrendet, de „csendesebbek”, kapcsolatba tudnak lépni egymással. Ez nem mindig csak a digitális teret jelenti, „offline” módban is erősíthetik egymást, és gondolkodhatnak együtt – fogalmazott. Mint mondta, 

az első nyilvános és személyes találkozó szeptember 20-án lesz a Papp László Arénában, ahol tízezer DPK-tag jöhet össze. 

– Itt „hús-vér, 3D-s formában” találkozunk, hogy megosszuk egymással élményeinket a politikai helyzetről, a közéleti viszonyokról, a jövő évi választásról, ami Magyarország jövőjét dönti el, és ez a legfontosabb. Olyan embereket várunk, akiknek a magyarok jövője a legfontosabb – hangsúlyozta Nagy János, aki elárulta, már több mint ötezer fő jelentkezett a rendezvényen való részvételre. – Klasszikus dzsembori lesz politikai beszédekkel, különböző kitelepülő szervezetekkel, civil megszólalókkal, kerekasztal-beszélgetésekkel – mondta a politikus, aki szerint fontos, hogy a demokratikus szerveződés segítségével „a rosszat jóval tudjuk kiváltani, és a gyűlöletkeltés helyébe az építkezés kultúráját honosítsuk meg”.

