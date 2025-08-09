Borzalmas tragédia: edzésen rosszul lett, elhunyt a Szekszárd kosárlabdázója

„Tudjuk, hogy rengetegen aggódtatok, szurkoltatok, imádkoztatok Fricsi Dóri felépüléséért. Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot. Tragikus ezt kimondani, de Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához. Klubunk holnap (08. 10.) este 8 órakor megemlékezést tart a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfánál. Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni” – írta ki ma a TARR KSC Szekszárd Facebook-oldalára Szabó Gergő ügyvezető elnök.

Fricsi Dóra 12 évesen hunyt el

Fricsi Dóra minden előjel nélkül lett rosszul, leállt a szívműködése

A TARR KSC ügyvezető elnöke augusztus 6-án még következőkről számolt be:

„Női kosárlabda klubunk U14 korosztályos csapatának egyik játékosa a 2025. augusztus 5. napján a Baka István Általános Iskola tornatermében tartott délelőtti edzése közben minden előjel nélkül rosszul lett, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének irányításával megkezdte az ifjú kosárlabdázónk újraélesztését. A mentők öt percen belül a helyszínre érkeztek, majd sikeresen stabilizálták sportolónk állapotát, akit ezt követően helikopterrel szállítottak Budapestre a szükséges ellátása céljából.”

Akkor még mindenki bízott a fiatal játékos felépülésében, de bekövetkeztett a felfoghatatlan tragédia…