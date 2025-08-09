TARR KSC Szekszárdkosárlabdatragédia

Borzalmas tragédia: edzésen rosszul lett, elhunyt a Szekszárd kosárlabdázója

Borzalmas hírt osztott meg ma a TARR KSC Szekszárd kosárlabdacsapata. Elhunyt az U14-es csapat játékosa, a 12 éves Fricsi Dóra, aki edzésen lett rosszul.

2025. 08. 09. 19:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Tudjuk, hogy rengetegen aggódtatok, szurkoltatok, imádkoztatok Fricsi Dóri felépüléséért. Sajnálatos módon a szakszerű orvosi ellátás ellenére klubunk fiatal játékosának szervezete tegnap feladta a harcot. Tragikus ezt kimondani, de Dóri csatlakozott az égiek kosárcsapatához. Klubunk holnap (08. 10.) este 8 órakor megemlékezést tart a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfánál. Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni” – írta ki ma a TARR KSC Szekszárd Facebook-oldalára Szabó Gergő ügyvezető elnök. 

Fricsi Dóra 14 évesen hunyt el
Fricsi Dóra 12 évesen hunyt el

Fricsi Dóra minden előjel nélkül lett rosszul, leállt a szívműködése

A TARR KSC ügyvezető elnöke augusztus 6-án még következőkről számolt be:

„Női kosárlabda klubunk U14 korosztályos csapatának egyik játékosa a 2025. augusztus 5. napján a Baka István Általános Iskola tornatermében tartott délelőtti edzése közben minden előjel nélkül rosszul lett, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének irányításával megkezdte az ifjú kosárlabdázónk újraélesztését. A mentők öt percen belül a helyszínre érkeztek, majd sikeresen stabilizálták sportolónk állapotát, akit ezt követően helikopterrel szállítottak Budapestre a szükséges ellátása céljából.”

Akkor még mindenki bízott a fiatal játékos felépülésében, de bekövetkeztett a felfoghatatlan tragédia…

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.