Döbbenetes baleset történt Borsodban + videó

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen az látható, ahogy Tiszaújvárosban egy autós lassítás nélkül hajt át a gyalogosátkelőn, és elsodor egy 93 éves férfit, aki elektromos mopeddel kelt át éppen a zebrán.

Bár a balesetben az idős férfi nem sérült meg, a járműve azonban súlyosan megrongálódott.

A kamerafelvételek szerint semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő idős férfinek.

A hatóság a járművezetőt 104 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta, valamint négy hónapra eltiltotta a járművezetéstől.

A gyalogátkelőhelyeket mindig fokozott óvatossággal közelítsék meg! Kezdődik az iskola, így különösen fontos az odafigyelés – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-bejegyzésében.