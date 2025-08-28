rendőrségbalesetBorsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitánysággyalogos átkelőhelyTiszaújvárosbanBorsodbanzebrahasználatkamerafelvételzebramoped

Döbbenetes baleset történt Borsodban + videó

A zebrán sodort el egy 93 éves férfit egy autós.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 22:44
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen az látható, ahogy Tiszaújvárosban egy autós lassítás nélkül hajt át a gyalogosátkelőn, és elsodor egy 93 éves férfit, aki elektromos mopeddel kelt át éppen a zebrán.

Bár a balesetben az idős férfi nem sérült meg, a járműve azonban súlyosan megrongálódott.

A kamerafelvételek szerint semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem adott elsőbbséget a szabályosan közlekedő idős férfinek.

A hatóság a járművezetőt 104 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta, valamint négy hónapra eltiltotta a járművezetéstől.

A gyalogátkelőhelyeket mindig fokozott óvatossággal közelítsék meg! Kezdődik az iskola, így különösen fontos az odafigyelés – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook-bejegyzésében.

 

