Így fogták el az ukrán csaló férfit Budapesten + videó

Csalók online hirdetésekre jelentkezve adathalász linkekkel csaltak ki bankkártyaadatokat eladóktól, majd ezekkel pénzt vettek fel egy fizetési applikáció segítségével idén tavasszal.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 21:47
Forrás: POLICE.HU
A BRFK kibernyomozói azonosítottak egy 19 éves ukrán férfit, aki három alkalommal összesen 430 ezer forintot vett fel ATM-ekből. A férfit augusztus 5-én elfogták, őrizetbe vették és letartóztatták. A nyomozás további elkövetők után folyamatban van.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2025 áprilisában több online felületen termékeket hirdetőktől csaltak ki pénzt. Az elkövetők vevőként jelentkeztek a hirdetésekre, majd az eladókkal folytatott üzenetváltások során adathalász linkeket küldtek, azzal az indokkal, hogy a vevő a szállítás díját fizeti. A linkeken keresztül az eladói adatok mellett a bankkártyaadatok megadását is kérték – írja a Police.hu.

A sértettek sajnálatos módon minden probléma nélkül megadták az online csalóknak a bankkártyaadataikat, amelyeket az elkövetők egy online fizetési applikációban regisztrálták, és pénzt vettek fel, mindezt a bankkártya-tulajdonosok tudtán kívül.

A BRFK kibernyomozói az ügyben azonosították azt az ukrán férfit, aki a megalapozott gyanú szerint a csalásokból származó pénzt felvette. A 19 éves ukrán állampolgáron 2025. augusztus 5-én ütöttek rajta, majd a férfit előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságra.

A BRFK IX. kerületi rendőrkapitányságán folyamatban lévő nyomozás adatai szerint

a 19 éves ukrán állampolgár 2025 áprilisában három alkalommal, három online vásárló – ez idáig ismeretlen személy által megszerzett – bankkártyaadataival vett fel készpénzkiadó automatákból pénzt; egyszer 140 ezer, majd 155 ezer, végül 135 ezer forintot.

A kerületi nyomozók háromrendbeli jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénzhelyettesítő fizetőeszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 19 éves férfit, akit őrizetbe vettek, és a bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy további elkövetőinek azonosítása és felkutatása jelenleg is folyik.

 

