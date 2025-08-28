Így fogták el az ukrán csaló férfit Budapesten + videó

Idén áprilisában csalók online hirdetésekre jelentkezve adathalász linkekkel csaltak ki bankkártyaadatokat eladóktól, majd ezekkel pénzt vettek fel egy fizetési applikáció segítségével.

A BRFK kibernyomozói azonosítottak egy 19 éves ukrán férfit, aki három alkalommal összesen 430 ezer forintot vett fel ATM-ekből. A férfit augusztus 5-én elfogták, őrizetbe vették és letartóztatták. A nyomozás további elkövetők után folyamatban van.

A nyomozás eddigi adatai szerint 2025 áprilisában több online felületen termékeket hirdetőktől csaltak ki pénzt. Az elkövetők vevőként jelentkeztek a hirdetésekre, majd az eladókkal folytatott üzenetváltások során adathalász linkeket küldtek, azzal az indokkal, hogy a vevő a szállítás díját fizeti. A linkeken keresztül az eladói adatok mellett a bankkártyaadatok megadását is kérték – írja a Police.hu.

A sértettek sajnálatos módon minden probléma nélkül megadták az online csalóknak a bankkártyaadataikat, amelyeket az elkövetők egy online fizetési applikációban regisztrálták, és pénzt vettek fel, mindezt a bankkártya-tulajdonosok tudtán kívül.

A BRFK kibernyomozói az ügyben azonosították azt az ukrán férfit, aki a megalapozott gyanú szerint a csalásokból származó pénzt felvette. A 19 éves ukrán állampolgáron 2025. augusztus 5-én ütöttek rajta, majd a férfit előállították a IX. kerületi rendőrkapitányságra.