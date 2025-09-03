Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Így búcsúztak a miskei gyermekgyilkosság áldozatától, gyertyagyújtással, imádsággal emlékeztek Hannára + videó

A helyiek kedd este megemlékezést tartottak annál a háznál, ahonnan eltűnt a kislány.

2025. 09. 03. 9:33
Csendben, békés gyertyagyújtással, virágokkal fejezték ki együttérzésüket a helyeik kedd este Miskén, annál a háznál, ahonnan a 22 hónapos Hanna eltűnt – derült ki a Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál helyszíni beszámolójából. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, hétfő reggel kaptak bejelentést a rendőrök arról, hogy egy 22 hónapos miskei kislány nyomtalanul eltűnt otthonából. A gyermek felkutatására a rendőrök, polgárőrök, speciális kutyás mentők és helyiek is elindultak, versenyt futva az idővel. Kiderült, hogy a kislány, Hanna nevelőapjának is nyoma veszett, sokakban már ekkor felmerült, hogy köze lehet a kislány eltűnéséhez. A helyiek ugyanis látták, hogy délelőtt még a babakocsiban tolja Hannát a nevelőapa, de később már csak az üres babakocsival tűnt fel. 

A kislányt a rendőrök mellett a polgárőrök és a kutatómentők is keresték (Fotó: Pozsgai Ákos)

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn késő este végül közölte: a gyermek gyilkosság áldozata lett. A gyilkossággal a 22 hónapos Hanna nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki ellen hajtóvadászat indult. A férfit végül kedden délelőtt fogták el, saját édesapja buktatta le, hol bujkálhat. 

A kislánnyal történt tragédia megrázta a helyieket, többen közösen imádkoztak a helyszínen. Jakab Renáta, a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője pedig arról beszélt a Baonnak, hogy mély sajnálattal és felháborodással fogadta a falu a történteket, traumaként élik meg a lakosok, egy emberként gyászolják a kislányt.

Miske polgármestere is szólt az egybegyűltekhez, Serfőző Csaba hangsúlyozta, emlékezni jöttek össze, emlékezniük is kell erre a szörnyű tragédiára, hogy ilyen soha többé ne történhessen. – Csöndben, méltón emlékezzünk erre az alig kétéves kislányra, és beszélgessünk utána, beszéljünk a problémáinkról – mondta a polgármester.

A megemlékezésről készült fotókat ide kattintva tudja megnézni.

 

Borítókép: A 22 hónapos miskei kislányra, Hannára emlékeztek a helyiek (Fotó: Baon)

 

