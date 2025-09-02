rendőrségkislánygyilkosédesanya

Brutális: a saját apja adta fel a miskei gyilkost

Tegnap még azzal ordibálta tele az utcát, hogy a fia nem gyilkos. Aztán feladta. Részletek a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 02. 12:26
a feltételezett miskei gyermekgyilkos elfogása Forrás: Police
A saját apja adta fel a férfit, aki meggyilkolhatta a miskei kislányt, a huszonkét hónapos Hannát – írja a BorsOnline. A portál emlékeztet, ő a meggyilkolt kislány édesanyjának jelenlegi párja.

Érdekesség az ügyben, hogy a férfi az előző nap még azt ordította az utcán, hogy a fia nem gyilkos, később viszont ő maga árulta el a rendőrségnek, hogy hol találják a fiát. A portál információi szerint a rendőrök a férfival együtt a szeretőjét is elvitték. Amikor a férfit elfogták, a helyiek a ház előtt álltak.

A férfit végül egy lakatlan házban fogták el, néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.

A rendőrök emberölés miatt körözték J. Dávidot, ugyanis azt gyanították, hogy ő ölhette meg azt a 22 hónapos kislányt, aki hétfőn reggel tűnt el a Bács-Kiskun vármegyei Miskén. Kneisz Hanna Adrienn holttestét este találták meg, az már akkor kiderült, hogy a rendőrség emberölés miatt indított nyomozást.


