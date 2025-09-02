Brutális: a saját apja adta fel a miskei gyilkost

Érdekesség az ügyben, hogy a férfi az előző nap még azt ordította az utcán, hogy a fia nem gyilkos, később viszont ő maga árulta el a rendőrségnek, hogy hol találják a fiát. A portál információi szerint a rendőrök a férfival együtt a szeretőjét is elvitték. Amikor a férfit elfogták, a helyiek a ház előtt álltak.

A férfit végül egy lakatlan házban fogták el, néhány száz méterre onnan, ahol a kislány holttestét megtalálták.