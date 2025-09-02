Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Elfogták Miskén J. Dávidot, a hétfőn eltűnt 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát – közölte a rendőrség. Mint írták, J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe veszik és kezdeményezik letartóztatását.

A Miskén rejtőzött el a férfi, akit Hirős kommandósok fogtak el.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kalocsai rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember 1-jén egy majdnem kétéves miskei lány eltünése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért adták ki ellene az elfogatóparancsot.