rendőrségkislányKalocsai Rendőrkapitányság

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

Gyorsak voltak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 11:44
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elfogták Miskén J. Dávidot, a hétfőn eltűnt 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát – közölte a rendőrség. Mint írták, J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe veszik és kezdeményezik letartóztatását.

A Miskén rejtőzött el a férfi, akit Hirős kommandósok fogtak el.

Mint arról korábban beszámoltunk, a kalocsai rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember 1-jén egy majdnem kétéves miskei lány eltünése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért adták ki ellene az elfogatóparancsot.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.