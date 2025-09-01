gyilkosságrendőrségtragédia

Borzalmas tragédia: holtan találtak rá a 22 hónapos kislányra

A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást.

2025. 09. 01. 23:13
Meghalt az a 22 hónapos kislány, aki hétfő reggel tűnt el Miskén. Kneisz Hanna Adriennt hőkamerás drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték, reménytelen versenyt futva az idővel. A kislány holttestét hétfő este találták meg. Az eset körülményeire tekintettel emberölés miatt indítottak nyomozást. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakemberei jelenleg is végzik a szükséges vizsgálatokat, a nyomozati cselekmények folyamatban vannak – írja a Baon vármegyei portál.

A helyszínen készült fotókat és videókat a Baon cikkében tekinthetik meg.

Lapunk nemrég egy másik tragédiáról is beszámolt, még augusztus 20-án indított a rendőrség körözést egy eltűnt gyermek miatt, akinek már csak a holttestét találták meg Nagydorog határában. Bűncselekmény elkövetésével gyanúsították meg a gyermek 25 éves édesanyját. 

