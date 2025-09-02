Ők találtak rá a 22 hónapos Hanna holttestére

A Szekszárdi Kutató-Mentők találták meg a hétfőn eltűnt 22 hónapos miskei kislányt,

az egység a feltételezett útvonal egy másik szakaszának közelében lelt rá Hannára, akinek az életén már nem tudtak segíteni

– számolt be a Baon.hu. A portál azt írta, a kétéves kislány eltűnéséről hétfőn este értesült a Pécsi Mentőkutyás Egyesületet. Este hét óra után érkeztek a település szélén kialakított vezetési pontra az első speciális kutyás kutatóegységek, köztük a Bács-Kiskun Vármegyei Speciális Kutató-Mentő Egyesület és a Kárpát 4×4 Kutató-Mentő Egyesület tagjai is.

A beszámoló szerint

a Kalocsai Rendőrkapitányság vezetésével egész nap zajlott a teljes településre kiterjesztett kutatás:

rendőrök, polgárőrök keresték az eltűnt 22 hónapos Hannát. Mivel a környéken sok az erdős, bokros terület, ezért szükség volt a területkutató kutyákra.

– A Pécsi Mentőkutyás Egyesületet a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóival kiegészülve indultunk útnak, és velük együtt csatlakoztak a kereséshez – számolt be közösségi oldalán az eseményekről a szervezet. Hozzátették, önmagában is szokatlan egy ilyen pici gyermek eltűnése, de a Pécsi Mentőkutyás Egyesület beszámolója szerint amikor a helyszínre értek, kiderült, hogy a nevelőapa is eltűnt a helyszínről.

– Ekkor már sejteni lehetett, hogy a keresés akár tragikus módon is zárulhat. Mire megkezdtük a munkát, már több mentő- és keresőcsapat dolgozott a területen. A rendőrség ismertette a nevelőapa feltételezett útvonalát, ennek egyik szakaszát mi vizsgáltuk át a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltóival, civilekkel és polgárőrökkel együtt – írták beszámolójukban.

Miután befejezték a keresést a megadott területen, érkezett a hír, hogy

a Szekszárdi Kutató-Mentők a feltételezett útvonal egy másik szakaszának közelében megtalálták a kislányt, akinek már nem lehetett megmenteni az életét.

Miként arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a 22 hónapos gyermek hétfőn még a reggeli órákban a miskei otthonából tűnt el, a rendőrség nagy erőkkel kereste a kislányt, akinek holttestét késő este találták meg.