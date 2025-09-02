Nem lehetett leszoktatni róla, a somogyi rémnek állandóan kellett a nyilvánosság a maszturbáláshoz

Mindhárom alkalommal lebukott a járókelők előtt, és értesítették a rendőrséget. A harmadik alkalom után már őrizetbe vették a férfit, és az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását.

Az ügyészség a férfi ellen szeméremsértés vétsége miatt emelt vádat, vele szemben akár két évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható. Az ügyben a nyomozást a Győri Rendőrkapitányság folytatta le, míg az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.