Kihallgatta a rendőrség a férfit, aki lelőtte a húszéves várandós nőt

Úgy tudni, hogy a nőt négy lövés érte, közben a férfi az ablakon keresztül próbált elmenekülni, de a lövöldöző őt is eltalálta. A férfit még aznap megtalálták a rendőrök és őrizetbe vették.

A férfit védett személy ellen elkövetett gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel gyanúsították meg. Az ügyiratot átadják az ügyésznek, és indítványozni fogják a tettes vizsgálati fogságba helyezését.