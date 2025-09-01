Többet ér a nyugdíjas élelmiszer-utalványa, ha ebben az üzletben költi el

Hamarosan minden nyugdíjashoz eljut a nekik szánt élelmiszer-utalvány, ugyanis azokat szeptember 1. és október 15. között kézbesíti a posta.
Ezeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására, és elég sok helyen be lehet váltani, így a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és akár az őstermelőknél is.
És itt jön az Aldi zseniális mesterterve.
A német diszkontlánc közlése szerint az Aldi üzleteiben aki nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel élelmiszer-vásárlásra legalább nyolcezer forint értékben, ezer forint értékű Aldi-kupont kap – közölte az áruházlánc.
A vásárláskor kapott kupont a következő vásárláskor lehet felhasználni, bármilyen termékre.
A kuponok szeptember 1. és november 30. között válthatók be.
