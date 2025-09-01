Többet ér a nyugdíjas élelmiszer-utalványa, ha ebben az üzletben költi el

Ezeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására, és elég sok helyen be lehet váltani, így a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és akár az őstermelőknél is.

És itt jön az Aldi zseniális mesterterve.

A német diszkontlánc közlése szerint az Aldi üzleteiben aki nyugdíjas élelmiszer-utalványt használ fel élelmiszer-vásárlásra legalább nyolcezer forint értékben, ezer forint értékű Aldi-kupont kap – közölte az áruházlánc.