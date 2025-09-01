Holdfogyatkozáskor a Hold a Föld árnyékába burkolódzik, és „kísértetiesen vöröses” vagy barnás színben emelkedik majd fel a keleti égbolton. A naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz. A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19.31-kor kezdődik, 20.12-kor éri el a maximumát és 20.53-ig tart majd.
Kísértetiesen vöröses, sejtelmes köpenyt ölt a Hold
Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap. A különleges égi jelenség 82 percig fog tartani, és ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel hétfőn.
Az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz megfigyelhető a jelenség.
Részletezik, holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Hold áthalad a Föld árnyékkúpján, így a Föld kitakarja a Holdat megvilágító napfényt. Ez azonban nem minden teliholdkor következik be, ugyanis a Hold pályája kissé megdől a Föld keringési síkjához képest. Teljes fogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékkúpjába, így erősen elsötétül, de nem tűnik el teljesen, inkább titokzatos vöröses-barnás színben pompázik.
A vöröses színt a Föld légkörében szóródó fény okozza, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is vörösre színezi.
További Belföld híreink
Ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong. A teljes holdfogyatkozás 20.53-ig tart, így összesen 82 percig tartózkodik a Hold a Föld teljes árnyékában. Mivel a Föld légkörében szóródó fény ilyenkor már erősödik, a teljes fázis végéhez közeledve szabad szemmel is jól látható lesz a Hold. A Holdnak ezután még 1 órára és 4 percre lesz szüksége, hogy látványosan levonuljon róla a földárnyék, a részleges holdfogyatkozás így 21.57-ig tart. Ezután már csak a félárnyék figyelhető meg a fényesen vakító teliholdon az éles szeműek számára – írták.
További Belföld híreink
A fogyatkozás megfigyeléséhez tiszta, kitakarásmentes keleti látóhatárra van szükség. A teljes fázis, ha fényes lesz, szabad szemmel is jól látszik majd. A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgálóban külön programmal is készülnek a ritka jelenség megfigyelésére.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Tisza Párt szinte lenullázná tanárok béremelését
A Tisza-adó bevezetése eltüntetné azt a béremelést, amelyet a jelenlegi kormánytól kaptak.
Végleg elnémulhatott a DKTV
Úgy tűnik Gyurcsány párt újabb projektje futott zátonyra.
Nyomoz a honvédelmi tárca a MIG-29-es vadászgépek ügyében
Sajtóinformációk szerint belsős munka lehetett a vadászgépek egyes alkatrészeinek ellopása.
A szokásos lemez pörög a Tisza Pártnál: tagadják a nyilvánvalót és menekülnek + videó
Magyar Péter pártjának képviselőjét a valósággal való szembesítés sem zavarta meg a tények tagadásában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Tisza Párt szinte lenullázná tanárok béremelését
A Tisza-adó bevezetése eltüntetné azt a béremelést, amelyet a jelenlegi kormánytól kaptak.
Végleg elnémulhatott a DKTV
Úgy tűnik Gyurcsány párt újabb projektje futott zátonyra.
Nyomoz a honvédelmi tárca a MIG-29-es vadászgépek ügyében
Sajtóinformációk szerint belsős munka lehetett a vadászgépek egyes alkatrészeinek ellopása.
A szokásos lemez pörög a Tisza Pártnál: tagadják a nyilvánvalót és menekülnek + videó
Magyar Péter pártjának képviselőjét a valósággal való szembesítés sem zavarta meg a tények tagadásában.