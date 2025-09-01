Kísértetiesen vöröses, sejtelmes köpenyt ölt a Hold

Ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong. A teljes holdfogyatkozás 20.53-ig tart, így összesen 82 percig tartózkodik a Hold a Föld teljes árnyékában. Mivel a Föld légkörében szóródó fény ilyenkor már erősödik, a teljes fázis végéhez közeledve szabad szemmel is jól látható lesz a Hold. A Holdnak ezután még 1 órára és 4 percre lesz szüksége, hogy látványosan levonuljon róla a földárnyék, a részleges holdfogyatkozás így 21.57-ig tart. Ezután már csak a félárnyék figyelhető meg a fényesen vakító teliholdon az éles szeműek számára – írták.