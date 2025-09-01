Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist

holdkorongHoldholdfogyatkozás

Kísértetiesen vöröses, sejtelmes köpenyt ölt a Hold

Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap. A különleges égi jelenség 82 percig fog tartani, és ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel hétfőn.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 01. 16:37
illusztráció Forrás: Pexels
Holdfogyatkozáskor a Hold a Föld árnyékába burkolódzik, és „kísértetiesen vöröses” vagy barnás színben emelkedik majd fel a keleti égbolton. A naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz. A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19.31-kor kezdődik, 20.12-kor éri el a maximumát és 20.53-ig tart majd.

Az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz megfigyelhető a jelenség.

Részletezik, holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Hold áthalad a Föld árnyékkúpján, így a Föld kitakarja a Holdat megvilágító napfényt. Ez azonban nem minden teliholdkor következik be, ugyanis a Hold pályája kissé megdől a Föld keringési síkjához képest. Teljes fogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékkúpjába, így erősen elsötétül, de nem tűnik el teljesen, inkább titokzatos vöröses-barnás színben pompázik. 

A vöröses színt a Föld légkörében szóródó fény okozza, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is vörösre színezi.

Ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong. A teljes holdfogyatkozás 20.53-ig tart, így összesen 82 percig tartózkodik a Hold a Föld teljes árnyékában. Mivel a Föld légkörében szóródó fény ilyenkor már erősödik, a teljes fázis végéhez közeledve szabad szemmel is jól látható lesz a Hold. A Holdnak ezután még 1 órára és 4 percre lesz szüksége, hogy látványosan levonuljon róla a földárnyék, a részleges holdfogyatkozás így 21.57-ig tart. Ezután már csak a félárnyék figyelhető meg a fényesen vakító teliholdon az éles szeműek számára – írták. 

A fogyatkozás megfigyeléséhez tiszta, kitakarásmentes keleti látóhatárra van szükség. A teljes fázis, ha fényes lesz, szabad szemmel is jól látszik majd. A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgálóban külön programmal is készülnek a ritka jelenség megfigyelésére.


