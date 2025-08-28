Még mindig nem sikerült dűlőre jutni az óraátállítás ügyében, emiatt 2025-ben még egyszer abban a rendkívüli szerencsében lehet része Magyarország lakosságának, hogy korábban sötétedik majd az ég, miközben egyre hidegebbek lesznek a nappalok is.
Ez az óraátállítás nem olyan lesz, mint a többi
Lehet, észre sem veszi, mi történik, ha nem tud róla.
Egyébként az idei második óraátállítás nem olyan, mint a többi, méghozzá azért, mert soha ilyen korán nem kellett órát állítani az óraátállítás történetében. Ezúttal ugyanis
október 26-ra virradó éjszakára esik, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani.
Természetesen ma már nincs ezzel annyi bonyodalom mint régen, mert a telefonok, tabletek ma már simán átállítják magukat, így az is lehet, hogy lesz, aki észre sem veszi, hogy valami változott, talán csak magától felébred véletlenül egy órával korábban, talán még az sem.
