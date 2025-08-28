Ez az óraátállítás nem olyan lesz, mint a többi

Egyébként az idei második óraátállítás nem olyan, mint a többi, méghozzá azért, mert soha ilyen korán nem kellett órát állítani az óraátállítás történetében. Ezúttal ugyanis

október 26-ra virradó éjszakára esik, ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2-re visszaállítani.

Természetesen ma már nincs ezzel annyi bonyodalom mint régen, mert a telefonok, tabletek ma már simán átállítják magukat, így az is lehet, hogy lesz, aki észre sem veszi, hogy valami változott, talán csak magától felébred véletlenül egy órával korábban, talán még az sem.