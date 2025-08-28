Betörtek a polgármesteri hivatalba az egyik nagyközségben, azt is tudni, mit vittek el

Azokból levélfúvót, lombszívót, motoros fűrészeket és földfúrót vittek el a tolvajok. Feltörték továbbá az udvaron álló autókat is. A polgármester arra kér, hogy akinek van olyan kamera az udvarán, amely a közterületet is rögzíti, jelentkezzen a polgármesteri hivatalban.