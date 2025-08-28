Szemtanúk jelentkezését várják, miután augusztus 26-án reggel betörés nyomaira bukkantak a tokodi polgármesteri hivatalban – írja a Kemma. A tárolók ajtaját felfeszítették.
Betörtek a polgármesteri hivatalba az egyik nagyközségben, azt is tudni, mit vittek el
Segítséget kér a polgármester.
Azokból levélfúvót, lombszívót, motoros fűrészeket és földfúrót vittek el a tolvajok. Feltörték továbbá az udvaron álló autókat is. A polgármester arra kér, hogy akinek van olyan kamera az udvarán, amely a közterületet is rögzíti, jelentkezzen a polgármesteri hivatalban.
A rendőrök a helyszínen felvették az adatokat, az ügyben a portál megkereste a rendőrséget, de a választ még várják a levelükre. Az eset részleteit a Kemma cikkében olvashatja el.
