Betörtek a polgármesteri hivatalba az egyik nagyközségben, azt is tudni, mit vittek el

Segítséget kér a polgármester.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma2025. 08. 28. 13:56
Forrás: facebook/Tokod Nagyközség Önkormányzata
Szemtanúk jelentkezését várják, miután augusztus 26-án reggel betörés nyomaira bukkantak a tokodi polgármesteri hivatalban – írja a Kemma. A tárolók ajtaját felfeszítették. 

Azokból levélfúvót, lombszívót, motoros fűrészeket és földfúrót vittek el a tolvajok. Feltörték továbbá az udvaron álló autókat is. A polgármester arra kér, hogy akinek van olyan kamera az udvarán, amely a közterületet is rögzíti, jelentkezzen a polgármesteri hivatalban.

A rendőrök a helyszínen felvették az adatokat, az ügyben a portál megkereste a rendőrséget, de a választ még várják a levelükre. Az eset részleteit a Kemma cikkében olvashatja el. 

 

