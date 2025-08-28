Varázslatos, nagyon ritka, és rettenetesen látványos égi jelenség jön

Felhívják a figyelmet arra is, hogy ha derült lesz az ég, hihetetlen szín- és fényjáték veszi kezdetét. Hozzáfűzik, pontban holdkeltekor még nem lesz látható a teljes korong, csak az a rész, ami még egy kevés napfényt kap.

A teljesség nem sokkal holdkelte után, 19.31-kor lesz pontos, ettől a ponttól fogva a Hold vörös színben látszik majd. A teljesség közepe 20.12-kor lesz, ekkor jár a Hold bolygónk árnyékának legmélyebb részén.