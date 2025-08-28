fényjátékhorizontégi jelenség

Varázslatos, nagyon ritka, és rettenetesen látványos égi jelenség jön

Bárki láthatja majd, ha jókor néz fel.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 13:19
illusztráció Forrás: pexels
 A Hold már úgy fog felkelni, hogy a részleges fogyatkozási fázis vége felé jár szeptember 7-én, vagyis olyan lesz, mintha sarlóként bukkanna fel a horizonton – írja az Ng24

Felhívják a figyelmet arra is, hogy ha derült lesz az ég, hihetetlen szín- és fényjáték veszi kezdetét. Hozzáfűzik, pontban holdkeltekor még nem lesz látható a teljes korong, csak az a rész, ami még egy kevés napfényt kap. 

A teljesség nem sokkal holdkelte után, 19.31-kor lesz pontos, ettől a ponttól fogva a Hold vörös színben látszik majd. A teljesség közepe 20.12-kor lesz, ekkor jár a Hold bolygónk árnyékának legmélyebb részén.

A teljesség másfél órán át tart: 82 percig élvezhetjük a látványt, 20.53-kor lesz vége, a részleges fázis pedig 21.57-ig tart.


