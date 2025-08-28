Rendkívüli

Mindig átment a szomszédba, hogy a gyerekszobában internetezzen a fiatalember, de nem a keresési előzményekben volt a hiba

Szexuális erőszak bűntette miatt indult büntetőügyben fenntartotta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

2025. 08. 28.
A somogyi kistelepülésen élő huszonéves férfinak nem volt otthon internetkapcsolata, ezért naponta átment a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjához. 

Ilyenkor a gyerekszobában tabletezett, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte őt. A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla. A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.

Az első fokon eljáró Kaposvári Törvényszék a szexuális erőszak bűntette miatt 5 év fegyházra, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte a vádlottat, aki feltételes szabadságra sem bocsátható.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása végett, a vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.


