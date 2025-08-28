Mindig átment a szomszédba, hogy a gyerekszobában internetezzen a fiatalember, de nem a keresési előzményekben volt a hiba

Ilyenkor a gyerekszobában tabletezett, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte őt. A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla. A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.

Az első fokon eljáró Kaposvári Törvényszék a szexuális erőszak bűntette miatt 5 év fegyházra, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte a vádlottat, aki feltételes szabadságra sem bocsátható.