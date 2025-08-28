A somogyi kistelepülésen élő huszonéves férfinak nem volt otthon internetkapcsolata, ezért naponta átment a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjához.
Mindig átment a szomszédba, hogy a gyerekszobában internetezzen a fiatalember, de nem a keresési előzményekben volt a hiba
Szexuális erőszak bűntette miatt indult büntetőügyben fenntartotta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.
Ilyenkor a gyerekszobában tabletezett, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte őt. A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla. A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.
Az első fokon eljáró Kaposvári Törvényszék a szexuális erőszak bűntette miatt 5 év fegyházra, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte a vádlottat, aki feltételes szabadságra sem bocsátható.
További Belföld híreink
Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása végett, a vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést. Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek
„Ha majd ez kikerül, magyarázkodhatok” – vetítette előre Tar Zoltán egy most nyilvánosságra került videóban.
Varázslatos, nagyon ritka, és rettenetesen látványos égi jelenség jön
Bárki láthatja majd, ha jókor néz fel.
Visszatér a koronavírus? Aggasztó adatokat közölt az NNGYK
Mi lesz, ha elkezdődik az iskola?
Újszülöttet hagytak a Fejér vármegyei kórház inkubátorában
Panna egészséges, és jól van.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – Magyar Péter emberei suttyomban beismerték, hogy adóemelésre készülnek
„Ha majd ez kikerül, magyarázkodhatok” – vetítette előre Tar Zoltán egy most nyilvánosságra került videóban.
Varázslatos, nagyon ritka, és rettenetesen látványos égi jelenség jön
Bárki láthatja majd, ha jókor néz fel.
Visszatér a koronavírus? Aggasztó adatokat közölt az NNGYK
Mi lesz, ha elkezdődik az iskola?
Újszülöttet hagytak a Fejér vármegyei kórház inkubátorában
Panna egészséges, és jól van.