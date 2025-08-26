Halálbüntetésre ítélhetik Amerikában a magyar tévésztárt + fotó

A gyanú szerint a második áldozata a 71 éves, mozgássérült Rodolfo Fernandez volt, őt az autójában fojtotta meg Zsolt.

A portál most azt írja, mindössze egyetlen kérdés maradt az ügyben, méghozzá az, hogy Zsólyomi élete végéig börtönben marad és ott is hal meg, vagy még fiatalon kivégzik. Beszámolnak arról is, hogy jó esély van arra is, hogy már az első tárgyalási napon bemutatják a videóvallomásait, az elsőn állítólag nevetve meséli el, hogy idős emberekre vadászott.