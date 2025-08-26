Rendkívüli

Elképesztő luxusban urizálta végig a nyarat Magyar Péter

Halálbüntetésre ítélhetik Amerikában a magyar tévésztárt + fotó

Nevetgélve tett vallomást.

2025. 08. 26.
Hamarosan elkezdődik az Amerikai Egyesült Államokban Zsólyomi Zsolt, az Észbontók egykori sztárjának tárgyalása – adta hírül a BorsOnline

Forrás: Police.hu

Felidézik, hogy Zsólyomi Zsolt Miami melegbárjaiban ismerkedett idős férfiakkal, egy ilyen helyen találkozott egy férfival, akivel aztán összeköltözött, pontosabban, a 66 éves férfi befogadta a fiatalembert a saját házába. A gyanú szerint Zsolt többször meglopta és meg is verte Carlost, a feltételezések szerint az idős férfit azért gyilkolta meg a fiatalabb, mert az le akarta leplezni.

A gyanú szerint a második áldozata a 71 éves, mozgássérült Rodolfo Fernandez volt, őt az autójában fojtotta meg Zsolt. 

A portál most azt írja, mindössze egyetlen kérdés maradt az ügyben, méghozzá az, hogy Zsólyomi élete végéig börtönben marad és ott is hal meg, vagy még fiatalon kivégzik. Beszámolnak arról is, hogy jó esély van arra is, hogy már az első tárgyalási napon bemutatják a videóvallomásait, az elsőn állítólag nevetve meséli el, hogy idős emberekre vadászott.

Zsolt egyébként a portál információi szerint a magyar hatóságok elől menekült Amerikába, ugyanis idehaza lopás miatt körözték. 

