A vádlott egy Miskolc külterületén lévő ingatlanban lakott a korábbi élettársi kapcsolatából származó tizenegy éves vérszerinti lánygyermekével, valamint a feleségével és annak kiskorú gyermekeivel.
Szólt a feleség az édesapának, hogy nem kellene a kislányt az éj leple alatt molesztálni, aztán színre lépett az édesanya
Minősített szexuális erőszak bűntette miatt vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki részegen szexuálisan zaklatta a leánygyermekét, majd felesége és családtajai tiltakozása ellenére is újból próbálkozott.
Tavaly szeptember közepén az egyik hajnalban az erősen részeg vádlott, a konyhában ágyban alvó lánygyermekét molesztálta, a pizsamáján keresztül intim testrészét simogatva – írja az ügyészség. A sértett felébredt, felkiáltott, és a zajra a vádlott szobában alvó felesége két gyermekével együtt átment a konyhába.
A férfit a felesége felelősségre vonta, majd lefeküdtek aludni. A feleség egy nagy matracot terített le a konyhába, hogy közösen aludjon együtt a gyermekekkel. Amikor mindenki elcsendesedett, a vádlott odament a matrachoz és először a feleségét akarta rábírni szexuális aktusra, de ő elutasította, ezért újból az alvó lányához ment, a takarót felhajtva ruházatán keresztül puszilgatta. A családtagok felébredtek, felháborodtak, majd valamennyien átmentek a sértett vérszerinti édesanyjának házába, aki értesülve a történtekről rendőri intézkedést kért.
Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta végleges hatályú eltiltását, minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, továbbá szülői felügyeleti joga megszüntetését kezdeményezte már megszületett és később születendő gyermekire is kihatással.
