Szólt a feleség az édesapának, hogy nem kellene a kislányt az éj leple alatt molesztálni, aztán színre lépett az édesanya

A férfit a felesége felelősségre vonta, majd lefeküdtek aludni. A feleség egy nagy matracot terített le a konyhába, hogy közösen aludjon együtt a gyermekekkel. Amikor mindenki elcsendesedett, a vádlott odament a matrachoz és először a feleségét akarta rábírni szexuális aktusra, de ő elutasította, ezért újból az alvó lányához ment, a takarót felhajtva ruházatán keresztül puszilgatta. A családtagok felébredtek, felháborodtak, majd valamennyien átmentek a sértett vérszerinti édesanyjának házába, aki értesülve a történtekről rendőri intézkedést kért.