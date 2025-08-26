Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

kislányvérszerintiédesanyaédesapa

Szólt a feleség az édesapának, hogy nem kellene a kislányt az éj leple alatt molesztálni, aztán színre lépett az édesanya

Minősített szexuális erőszak bűntette miatt vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki részegen szexuálisan zaklatta a leánygyermekét, majd felesége és családtajai tiltakozása ellenére is újból próbálkozott.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 08. 26. 13:56
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vádlott egy Miskolc külterületén lévő ingatlanban lakott a korábbi élettársi kapcsolatából származó tizenegy éves vérszerinti lánygyermekével, valamint a feleségével és annak kiskorú gyermekeivel.

Tavaly szeptember közepén az egyik hajnalban az erősen részeg vádlott, a konyhában ágyban alvó lánygyermekét molesztálta, a pizsamáján keresztül intim testrészét simogatva – írja az ügyészség. A sértett felébredt, felkiáltott, és a zajra a vádlott szobában alvó felesége két gyermekével együtt átment a konyhába. 

A férfit a felesége felelősségre vonta, majd lefeküdtek aludni. A feleség egy nagy matracot terített le a konyhába, hogy közösen aludjon együtt a gyermekekkel. Amikor mindenki elcsendesedett, a vádlott odament a matrachoz és először a feleségét akarta rábírni szexuális aktusra, de ő elutasította, ezért újból az alvó lányához ment, a takarót felhajtva ruházatán keresztül puszilgatta. A családtagok felébredtek, felháborodtak, majd valamennyien átmentek a sértett vérszerinti édesanyjának házába, aki értesülve a történtekről rendőri intézkedést kért.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint indítványozta végleges hatályú eltiltását, minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba, továbbá szülői felügyeleti joga megszüntetését kezdeményezte már megszületett és később születendő gyermekire is kihatással.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörvény

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu