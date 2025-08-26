Vásárolni indult az édesanya a kislányával, azóta sem tért haza + fotó

Rendkívüli

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 08. 26. 15:17
Nyomoz a rendőrség a súlyos kompbaleset ügyében (Illusztráció, forrás: Pixabay) rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay) Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
Körözési eljárást folytat Gurbai Johanna 24 éves mezőkeresztesi lakos eltűnése ügyében a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál

Forrás: Police

A nő otthonából augusztus 25-én, azaz hétfőn, délelőtt tizenegy óra körül kislányával elment vásárolni, onnan azonban nem tért vissza. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Gurbai Johanna 156 centiméter magas, vékony testalkatú, haja és a szeme barna színű.  

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nő hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

 

