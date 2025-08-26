Körözési eljárást folytat Gurbai Johanna 24 éves mezőkeresztesi lakos eltűnése ügyében a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság – írja a rendőrségi portál.
Vásárolni indult az édesanya a kislányával, azóta sem tért haza + fotó
Segítsen, ha látta!
A nő otthonából augusztus 25-én, azaz hétfőn, délelőtt tizenegy óra körül kislányával elment vásárolni, onnan azonban nem tért vissza. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Gurbai Johanna 156 centiméter magas, vékony testalkatú, haja és a szeme barna színű.
További Belföld híreink
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nő hollétével kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ismét megfutamodott az ellenzék a nyilvános vitától
Bár mindig a vitáért kapálóznak, mégsem mernek kiállni a Tranziton.
A fővárosi Fidesz gondoskodott róla, hogy egy kis időre újra méltó színekben pompázzon a Lánchíd
Karácsony Gergely főpolgármester korábban ukrán színekkel világíttatta ki a műemlék hidat.
Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett
A kiszivárgott Tisza-terv megvalósulása esetén már az átlagos jövedelműek is rosszul járnának.
Magyar Péter visszavezetné hazánkat a legsötétebb Gyurcsány-korszakba az szja-emeléssel
A baloldali pártvezér hangzatos állításával ellentétben azon dolgozik, hogy minél kevesebb maradjon a magyar családoknál.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ismét megfutamodott az ellenzék a nyilvános vitától
Bár mindig a vitáért kapálóznak, mégsem mernek kiállni a Tranziton.
A fővárosi Fidesz gondoskodott róla, hogy egy kis időre újra méltó színekben pompázzon a Lánchíd
Karácsony Gergely főpolgármester korábban ukrán színekkel világíttatta ki a műemlék hidat.
Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett
A kiszivárgott Tisza-terv megvalósulása esetén már az átlagos jövedelműek is rosszul járnának.
Magyar Péter visszavezetné hazánkat a legsötétebb Gyurcsány-korszakba az szja-emeléssel
A baloldali pártvezér hangzatos állításával ellentétben azon dolgozik, hogy minél kevesebb maradjon a magyar családoknál.