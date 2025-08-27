Nem a kánikula lesz holnap a legnagyobb gondja, ez már most borítékolható

Szerda estig az északnyugati, északi határvidék közelében még előfordulnak felhősebb tájak, majd többnyire derült vagy fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk, de csütörtökön a magasabb légrétegekben érkező szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat a napsütés – írja előrejelzésében a HungaroMet. Újra visszatér tehát egy nem túl kedves, ámde elég régi ismerős.