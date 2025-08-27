Szerda estig az északnyugati, északi határvidék közelében még előfordulnak felhősebb tájak, majd többnyire derült vagy fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk, de csütörtökön a magasabb légrétegekben érkező szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat a napsütés – írja előrejelzésében a HungaroMet. Újra visszatér tehát egy nem túl kedves, ámde elég régi ismerős.
Nem a kánikula lesz holnap a legnagyobb gondja, ez már most borítékolható
Visszatér egy idegesítő régi ismerős.
A délies szelet szerdán élénk, csütörtökön már többfelé erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, ennél az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken lehet melegebb idő, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
További Belföld híreink
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem érdekli a pedagógusszervezeteket, hogy a Tisza-csomag százezreket venne el a tanároktól
A baloldali PDSZ és PSZ sem reagált arra, hogy Magyar Péterék emelnék az szja-t.
Rapid délutáni friss – Van, aki örül Magyar Péter adóemelési tervének + videó
Nincs vége, továbbra is elemezzük Magyar Péter progresszív adórendszerét, amelyet az Index hozott még tegnap.
Minden forgalomban lévő buszt ellenőriz a kormányhivatal + videó
Októberben érhetnek az átvizsgálás végére.
Ha az orvosa hívja telefonon, jobb, ha már az is gyanús
Főleg, ha pénzt akar.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem érdekli a pedagógusszervezeteket, hogy a Tisza-csomag százezreket venne el a tanároktól
A baloldali PDSZ és PSZ sem reagált arra, hogy Magyar Péterék emelnék az szja-t.
Rapid délutáni friss – Van, aki örül Magyar Péter adóemelési tervének + videó
Nincs vége, továbbra is elemezzük Magyar Péter progresszív adórendszerét, amelyet az Index hozott még tegnap.
Minden forgalomban lévő buszt ellenőriz a kormányhivatal + videó
Októberben érhetnek az átvizsgálás végére.
Ha az orvosa hívja telefonon, jobb, ha már az is gyanús
Főleg, ha pénzt akar.