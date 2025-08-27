Nem a kánikula lesz holnap a legnagyobb gondja, ez már most borítékolható

Rendkívüli

Forrás: MTI2025. 08. 27. 18:22
Nagykanizsa, 2018. április 16. Szaharai por a hajnali eső után egy autón Nagykanizsán 2018. április 16-án. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint egy nagy méretű ciklon szaharai port szállított térségünk felé. időjárás MTI Fotó: Varga Györg
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szerda estig az északnyugati, északi határvidék közelében még előfordulnak felhősebb tájak, majd többnyire derült vagy fátyolfelhős, száraz időre számíthatunk, de csütörtökön a magasabb légrétegekben érkező szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat a napsütés – írja előrejelzésében a HungaroMet. Újra visszatér tehát egy nem túl kedves, ámde elég régi ismerős. 

A délies szelet szerdán élénk, csütörtökön már többfelé erős, az Észak-Dunántúlon helyenként viharos lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, ennél az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken lehet melegebb idő, a hidegre hajlamos helyeken pedig alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul.


