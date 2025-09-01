BalatonmellkasiVízimentők Magyarországi Szakszolgálatánakautó

Stégről mentettek három embert a Balatonon, de néhány vitorlás is bajba került

A nyár utolsó hétvégéje sem volt eseménytelen.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 09. 01. 14:09
Illusztráció (Fotó: Vizimentők Országos Szakszolgálata)
illusztráció Forrás: Vizimentők Országos Szakszolgálata
Két meghibásodott vitorlást vontattak ki kikötőkbe a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának mentőhajói, illetve három bajbajutottat mentettek ki egy horgászstégről a Balatonon – írja a közösségi oldalán a VMSZ. 

Továbbá esetkocsival egy mellkasi fájdalommal küzdő beteget szállított kórházba, míg a mentőtiszti autó személyzete egy kritikus állapotú, infarktusos beteget látott el és kísért be a Balatonfüredi Állami Szívkórházba.  

Hozzáfűzték, az igazi nyárnak vége van, így szokásos hétvégi összefoglalót majd csak a legközelebb jövő nyáron posztolják. Megjegyezték, ettől függetlenül a Balatonon továbbra is riaszthatók, továbbá megköszönték a segítséget azoknak, akik segítették a munkájukat. 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
