Két meghibásodott vitorlást vontattak ki kikötőkbe a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának mentőhajói, illetve három bajbajutottat mentettek ki egy horgászstégről a Balatonon – írja a közösségi oldalán a VMSZ.
Stégről mentettek három embert a Balatonon, de néhány vitorlás is bajba került
A nyár utolsó hétvégéje sem volt eseménytelen.
Továbbá esetkocsival egy mellkasi fájdalommal küzdő beteget szállított kórházba, míg a mentőtiszti autó személyzete egy kritikus állapotú, infarktusos beteget látott el és kísért be a Balatonfüredi Állami Szívkórházba.
További Belföld híreink
Hozzáfűzték, az igazi nyárnak vége van, így szokásos hétvégi összefoglalót majd csak a legközelebb jövő nyáron posztolják. Megjegyezték, ettől függetlenül a Balatonon továbbra is riaszthatók, továbbá megköszönték a segítséget azoknak, akik segítették a munkájukat.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kísértetiesen vöröses, sejtelmes köpenyt ölt a Hold
Teljes holdfogyatkozás jön.
Ezt üzente Orbán Viktor az iskolásoknak
Túl vannak az iskolások az új tanév első napján.
Eldőlt a Balaton sorsa, így lehet majd beépíteni a tavat
Az új rendelet igazi mérföldkő a Balaton védelme szempontjából.
Ez a szakma is rosszul járna a Tisza-adóval
Magyar Péterék sarca brutális extra terheket jelentene a dolgozókra nézve.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kísértetiesen vöröses, sejtelmes köpenyt ölt a Hold
Teljes holdfogyatkozás jön.
Ezt üzente Orbán Viktor az iskolásoknak
Túl vannak az iskolások az új tanév első napján.
Eldőlt a Balaton sorsa, így lehet majd beépíteni a tavat
Az új rendelet igazi mérföldkő a Balaton védelme szempontjából.
Ez a szakma is rosszul járna a Tisza-adóval
Magyar Péterék sarca brutális extra terheket jelentene a dolgozókra nézve.