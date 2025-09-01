Feltehetően nem azzal számolt egy salgótarjáni nő, hogy skorpióra bukkan a bevásárlószatyor aljában. A Nool azt írja, pénteken, az esti órákban került fel egy bejegyzés az egyik közösségi oldalra.
Hatalmas meglepetés érte a salgótarjáni nőt, miközben kipakolta a bevásárlószatyrát
Jó, hogy a szíve nem állt meg a sokktól.
A posztolót a portál próbálta megkeresni, azonban eddig nem reagált, így a poszt valóságtartalmáról sem sikerült megbizonyosodni.
A kommentelők ugyanis azonnal ráugrottak az ügyre, a legtöbben megdöbbenésüknek adnak hangot, míg mások azt találgatják, hogy valós-e az eset. Egyelőre arról sem lehet többet tudni, hogy mi lett az árva skorpió sorsa, azonban a Nool cikkében megnézheti a bejegyzést.
További Belföld híreink
