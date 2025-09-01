Meghalt az a hetven év körüli nő, aki még szombaton szenvedett súlyos balesetet Zalahaláp és Tapolca között a férjével és az unokájával – értesült a Delta Hírek.
Előbb a nagypapa, aztán a nagymama is meghalt a súlyos zalahalápi baleset után
A 11 éves unokájuk él.
A férje, a kocsi sofőrje még a helyszínen meghalt. Az idős nő szervezete azután adta fel a harcot, hogy kórházba szállították.
Szombaton délelőtt egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a Tapolcát és Zalahalápot összekötő, 7317-es út 24-es és 25-ös kilométerszelvénye között. A tűzoltók feszítővágóval két embert kiszabadítottak és kiemeltek a személyautóból, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Úgy tudni, hogy az autóban velük utazott a 11 év körüli unokájuk is, aki megsérült a balesetben, de még él.
