Előbb a nagypapa, aztán a nagymama is meghalt a súlyos zalahalápi baleset után

A férje, a kocsi sofőrje még a helyszínen meghalt. Az idős nő szervezete azután adta fel a harcot, hogy kórházba szállították.

Szombaton délelőtt egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a Tapolcát és Zalahalápot összekötő, 7317-es út 24-es és 25-ös kilométerszelvénye között. A tűzoltók feszítővágóval két embert kiszabadítottak és kiemeltek a személyautóból, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Úgy tudni, hogy az autóban velük utazott a 11 év körüli unokájuk is, aki megsérült a balesetben, de még él.