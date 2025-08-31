Szörnyethalt az egyik sofőr, egy kisfiú pedig megsérült egy frontális karambolban Tapolcánál + fotók

A nagyszülők utaztak az unokájukkal abban a személyautóban, amely szombaton összeütközött egy kisteherautóval – írta a Veszprém Vármegyei Hírortál a Delta Hírek információi alapján. A baleset Tapolca és Zalahaláp között, a 24-es és 25-ös kilométerszelvények közötti szakaszon történt, a tűzoltók feszítővágóval két embert szabadítottak ki a személygépkocsiból, majd átadták őket a mentőszolgálatnak. A súlyos balesethez mentőhelikopter is érkezett.
Mint arról lapunk beszámolt, a karambolt követően a katasztrófavédelem közölte: a balesethez a badacsonytomaji hivatásos, a tapolcai önkormányzati és a Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete tűzoltói vonultak ki.
A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság és a Sümegi Szó tájékoztatása szerint a személyautóba beszorult két személyt a badacsonytomaji hivatásos és a zalahalápi önkéntes tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével emelték ki a roncsból.
Bartók Judit rendőrségi szóvivő megerősítette, hogy a személygépkocsi sofőrje, egy 70 év körüli keszthelyi férfi a helyszínen életét vesztette. A balesetben egy 70 év körüli nő és egy 11 év körüli kisfiú, valamint a kisteherautó sofőrje is megsérült. A mentők tájékoztatása szerint egy nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, míg egy gyermeket és egy férfit könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.