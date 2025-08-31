Még a nő melltartójában is drog volt, több kilónyi pszichoaktív szert találtak a rendőrök + fotók

Csaknem kétkilónyi kábítószergyanús anyag került elő a nő melltartójából és a járműből, amikor a rendőrök ellenőriztek egy gyanús járművet – írta a Police.hu. A hatóság beszámolójából kiderült, a nagykátai járőrök egy sülysápi benzinkút mögötti parkolóban lettek figyelmesek az ott várakozó autóra augusztus 24-én hajnalban.

(Forrás: Police.hu)

Az egyenruhások igazoltatták a 29 éves B. Andamát és a 36 éves K. Józsefet, majd átvizsgálták a ruházatukat és a kocsit is.

A rendőrök ekkor bukkantak rá a kábítószerrel, ami a szakértő elsődleges véleménye szerint jelentős mennyiségű, új pszichoaktív anyagnak minősül.

(Forrás: Police.hu)

A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki a két jászfelsőszentgyörgyi lakost, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt. A rendőrség közölte, a további eljárást szakértők bevonásával folytatja ellenük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.