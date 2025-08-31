drogkereskedelemrendőrségdrogeljáráspszichoaktív szer

Még a nő melltartójában is drog volt, több kilónyi pszichoaktív szert találtak a rendőrök + fotók

A talált anyag a szakértő elsődleges véleménye szerint jelentős mennyiségű, új pszichoaktív anyagnak minősül.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 11:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csaknem kétkilónyi kábítószergyanús anyag került elő a nő melltartójából és a járműből, amikor a rendőrök ellenőriztek egy gyanús járművet – írta a Police.hu. A hatóság beszámolójából kiderült, a nagykátai járőrök egy sülysápi benzinkút mögötti parkolóban lettek figyelmesek az ott várakozó autóra augusztus 24-én hajnalban. 

(Forrás: Police.hu)

Az egyenruhások igazoltatták a 29 éves B. Andamát és a 36 éves K. Józsefet, majd átvizsgálták a ruházatukat és a kocsit is. 

A rendőrök ekkor bukkantak rá a kábítószerrel, ami a szakértő elsődleges véleménye szerint jelentős mennyiségű, új pszichoaktív anyagnak minősül.

 

(Forrás: Police.hu)

A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki a két jászfelsőszentgyörgyi lakost, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt. A rendőrség közölte, a további eljárást szakértők bevonásával folytatja ellenük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

Borítókép: Több kiló pszichoaktív szert találtak a rendőrök egy párosnál (Fotó: Police.hu)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu