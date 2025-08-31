tanszerkormánycsaládévkezdésingyenes tankönyv

Így nem vált rémálommá az iskolakezdés a magyar családoknak

Más EU-s országokban nincs olyan átfogó, több szinten érvényesülő rendszer, mint hazánkban, a családok kénytelenek sokszor több száz eurót kifizetni szeptember elején. Magyarországon azonban lényegesen kedvezőbb a helyzet.

2025. 08. 31.
Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi próbatételt jelent a családok számára: az új táska, cipő, tanszerek és tisztasági csomag mellett még a bérletről is gondoskodni kell. Magyarországon azonban a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően súlyos terhek kerülnek le a szülők válláról.

Az ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezés, előrehozott családi pótlék mellett az árréscsökkentés is segít, hogy a tanévkezdés ne ürítse ki a családok kasszáját (Forrás: Pexels)

A Ripost összefoglalója emlékeztet: az ingyenes tankönyvek, a kedvezményes étkezés, az előrehozott családi pótlék, az önkormányzati támogatás, sőt még az árréscsökkentés meghosszabbítása is hozzájárul ahhoz, hogy a szeptemberi évkezdés ne ürítse ki a családok kasszáját.

Ingyenes tankönyvek és étkezés

Amíg más országokban a tankönyvek árát a szülők állják, hazánkban fokozatosan vált ingyenessé a tankönyvellátás, így ma minden általános és középiskolás diák térítésmentesen kapja meg a tankönycsomagot. Ez egy többgyermekes családnál akár százezer forintos megtakarítást jelenthet évente.

Több tízezer forint megtakarítást jelent havonta a kormány menzai támogatása is: az óvodásoknál és a bölcsődések nagy részénél alanyi jogon jár az ingyenes étkezés, az általános iskolásoknál pedig a rászorulók számára biztosítják ugyanezt. A három- vagy többgyermekes családok, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők ötvenszázalékos kedvezményt kapnak. Egy teljes árú menza havi díja 18–25 ezer forint lenne, így a kedvezmény havi szinten akár 10–15 ezer forint megtakarítást jelenthet gyerekenként.

Családi pótlék és önkormányzati segítség

Az iskolakezdés előtti napok a legmegterhelőbbek a pénztárcának: a családi pótlék augusztus végi előrehozott utalása azt jelenti, hogy a szülők időben tudják megvenni a tanszereket és a szükséges ruházatot. Noha ez nem konkrét többletpénz, de az időzítése miatt életmentő segítség: sok családnak nem kell hitelhez vagy kölcsönhöz nyúlnia.

A legtöbb önkormányzat valamilyen formában segít a családoknak: van, ahol pénzbeli támogatást adnak, máshol tanszercsomagot vagy utalványt. Ennek összege általában 10-30 ezer forint gyermekenként. Egy kétgyermekes család így akár 60 ezer forintos támogatással indulhat neki a tanévnek.

Az árrésstop és a kafetéria segítségével is sokat spórolhatunk 

Minden iskolában elvárás az úgynevezett tisztasági csomag: a szappan, papír zsebkendő, kéztörlő, vécépapír és a fertőtlenítő ára elérheti a 4–6 ezer forintot gyermekenként. Az árrésstop meghosszabbítása miatt azonban a családok olcsóbban juthatnak hozzá ezekhez az alapvető higiéniai termékekhez, így több ezer forinttal kisebb a kiadásuk.

Egyre több cég kínál önsegélyező pénztári hozzájárulást vagy csekély értékű ajándék formájában iskolakezdési támogatást. Ez tanszerekre, akár laptopra is felhasználható, jellemzően 20–30 ezer forint értékben, ami szintén jelentős könnyebbséget adhat a dolgozó szülőknek.

Iskolakezdés más európai országokban

  • Ausztria: a tankönyveket ugyan ingyen adják, de a tanszerekért a szülők fizetnek. Egy alsós csomag ára 100 euró körül mozog (kb. 40 ezer forint), a középiskolásoknál ennél jóval több.
  • Németország: a tankönyveket több tartományban bérelni kell, ami évente 50–100 euró (20–40 ezer forint) plusz kiadás. Az étkezés teljes áron fizetendő, havonta 70–100 euró (körülbelül 30–40 ezer forint).
  • Románia: nincs általános ingyenes tankönyvellátás, a szülők gyakran maguk vásárolják a könyveket és munkafüzeteket, ami akár 500–700 lej (40–60 ezer forint) kiadás évente.
  • Szlovákia: 2023-ban még adtak egyszeri, 100 eurós iskolakezdési támogatást, de ezt 2024-ben kivezették, így a teljes költséget a családok állják.

Összességében elmondható, hogy Magyarországon a szülők terhei az iskolakezdéskor lényegesen kisebbek, mivel többféle, széles körben elérhető támogatás áll rendelkezésre. 

Más EU-s országokban nincs ilyen átfogó, több szinten érvényesülő rendszer, a családok kénytelenek sokszor több száz eurót kifizetni szeptember elején.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

