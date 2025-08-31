Így nem vált rémálommá az iskolakezdés a magyar családoknak

Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi próbatételt jelent a családok számára: az új táska, cipő, tanszerek és tisztasági csomag mellett még a bérletről is gondoskodni kell. Magyarországon azonban a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően súlyos terhek kerülnek le a szülők válláról.

Az ingyenes tankönyvek, kedvezményes étkezés, előrehozott családi pótlék mellett az árréscsökkentés is segít, hogy a tanévkezdés ne ürítse ki a családok kasszáját (Forrás: Pexels)

A Ripost összefoglalója emlékeztet: az ingyenes tankönyvek, a kedvezményes étkezés, az előrehozott családi pótlék, az önkormányzati támogatás, sőt még az árréscsökkentés meghosszabbítása is hozzájárul ahhoz, hogy a szeptemberi évkezdés ne ürítse ki a családok kasszáját.

Ingyenes tankönyvek és étkezés

Amíg más országokban a tankönyvek árát a szülők állják, hazánkban fokozatosan vált ingyenessé a tankönyvellátás, így ma minden általános és középiskolás diák térítésmentesen kapja meg a tankönycsomagot. Ez egy többgyermekes családnál akár százezer forintos megtakarítást jelenthet évente.

Több tízezer forint megtakarítást jelent havonta a kormány menzai támogatása is: az óvodásoknál és a bölcsődések nagy részénél alanyi jogon jár az ingyenes étkezés, az általános iskolásoknál pedig a rászorulók számára biztosítják ugyanezt. A három- vagy többgyermekes családok, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők ötvenszázalékos kedvezményt kapnak. Egy teljes árú menza havi díja 18–25 ezer forint lenne, így a kedvezmény havi szinten akár 10–15 ezer forint megtakarítást jelenthet gyerekenként.

Családi pótlék és önkormányzati segítség

Az iskolakezdés előtti napok a legmegterhelőbbek a pénztárcának: a családi pótlék augusztus végi előrehozott utalása azt jelenti, hogy a szülők időben tudják megvenni a tanszereket és a szükséges ruházatot. Noha ez nem konkrét többletpénz, de az időzítése miatt életmentő segítség: sok családnak nem kell hitelhez vagy kölcsönhöz nyúlnia.

A legtöbb önkormányzat valamilyen formában segít a családoknak: van, ahol pénzbeli támogatást adnak, máshol tanszercsomagot vagy utalványt. Ennek összege általában 10-30 ezer forint gyermekenként. Egy kétgyermekes család így akár 60 ezer forintos támogatással indulhat neki a tanévnek.