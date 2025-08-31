Szeszélyes lesz a nyár utolsó napja, vasárnapra is jut a zivatarokból

Vasárnap egy hidegörvény alakítja időjárásunkat, a HungaroMet tájékoztatása szerint általában erősen felhős idő várható: délelőtt inkább a Dunántúlon lehet több helyen eső, zápor, majd a nap folyamán már inkább a Dunától keletre alakulnak ki záporok, zivatarok.

Kiadták a figyelelmeztetést, sokfelé lehet zivatar, felhőszakadás (Forrás: HungaroMet)

A meteorológusok egyben figyelmeztetnek is:

többfelé elsőfokú riasztás van érvényben, az ország középső és északkeleti felében heves viharok alakulhatnak ki.

Az északnyugati, nyugati szél a Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik, keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében fordulhat elő átmeneti szélerősödés.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között valószínű.

A nyár utolsó napján még bőven jut az esőből (Forrás: HungaroMet)

Az ősz első napjai nyugalomban telnek, de ez nem tart sokáig

A jövő hét eleje eseménytelen lesz, hétfőn és kedden napos, csapadékmentes időjárás várható, kedd este és szerdára virradóra azonban újabb hidegfront érkezik: többfelé eshet az eső, de jelentős lehűlés nem várható a hét második felében sem, 30 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán érkezik egy hidegfront, de nem időzik majd sokáig hazánk térségében, a hét második felében már ismét melegszik az időjárás, 30 fok körüli értékekre számíthatunk.

Azzal kapcsolatban, hogy hétvégén újabb hidegfront érkezik-e, a meteorológusok közölték, egyelőre bizonytalanok az erre vonatkozó előrejelzések.